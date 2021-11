Napeta situacija na RTV: oglasila sta se Igor Pirkovič in Jože Možina

Po četrtkovi oddaji Skupaj naprej, ki sta jo skupaj pripravila RTV Slovenija in POP TV, na nacionalni televiziji očitno vre. Z javnim pismom sta se zdaj odzvala tudi novinar in nekdanji direktor TV Slovenija Jože Možina ter novinar Igor Pirkovič, ki medije pozivata k odgovornemu in iskrenemu poročanju brez dvomov in škodljivih zgledov, saj, kot sta zapisala, "tudi to vodi k neupoštevanju zaščitnih ukrepov, nižji precepljenosti in na koncu k še več žalosti in nesreči, česar si nihče od nas ne želi". Pismo Jožeta Možine in Igorja Pirkoviča v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Poziv in prošnja za čas, ko so ogrožena življenja

Spoštovani,

žal smo vstopili v obdobje, ki je z vidika varovanja življenj najtežja preizkušenj zadnjih desetletij. Gre za to, ali bomo z odgovornim ravnanjem, povezani in solidarni, ohranili več slovenskih ljudi ali pa bomo s poglabljanjem delitev širili kataklizmo, ki nam preti in je po opozorilih preobremenjenih zdravstvenih delavcev pravzaprav že tu.

Virus je v neusmiljenem zamahu in močno razkraja javno zdravje in posledično tudi ostale sfere družbenega življenja. Število težko obolelih in mrtvih je med najvišjimi v svetu na število prebivalcev in tudi izgledi niso obetavni. Samo včeraj je življenje izgubilo enaindvajset naših državljanov. Covid19 je grožnja vsem. Mediji imajo pri tem izrazito odgovorno vlogo in v takih razmerah, ko so ogrožena življenja tudi veliko moralno odgovornost. Imajo vpliv in moč, ki ju naj s vsemi silami usmerijo v enotnost prizadevanja, da bi bile posledice virusne nevarnosti čim manjše.

Ob spoznanju in bojazni, da se nekateri vplivni medijski delavci te odgovornosti ne zavedajo v zadostni meri in dajejo prednost politizaciji, predlagava, pravzaprav prosiva, naj za božjo voljo s tem vsaj za nekaj tednov prenehajo. V vojni z virusom je sleherni človek na istem, vsi smo ranljivi in nemočni. Vsak od nas ima sorodnika, soseda, prijatelja, ki je bitko s covidom izgubil ali pa ima po okužbi velike zdravstvene težave. Bodimo vsaj malo sočutni n predstavljajmo si grozečo stisko izmučenih zdravstvenih delavcev, ki že jutri ne bodo imeli ne postelje ne osebja za novega covidnega bolnika, ki hlasta za zrakom in se bori za življenje. Morda bo to meni ali tebi drag človek, vsak je dragocen in vsak bi rad še živel. Vsi skupaj in vsak od nas bomo imeli čisto vest, če bomo naredili vse kar je v naši moči, ampak res vse, da bo novih bolnikov čim manj.

Del odgovornega ravnanja medijev naj bo tudi jasna obsodba in ne promocija vseh aktivnosti, ki pomenijo odmik od prizadevanj za premagovanje virusa ali nespoštovanje predpisanih zdravstvenih ukrepov. V ospredje naj stopi solidarnost in ne razdiralnost. Zdaj ni čas medijsko sponzorstvo množičnih zbiranj, na katerih praktično ni mogoče zagotavljati varnostnih ukrepov, zdaj ni čas za nagajanje in iskanje lukenj v množici proticovidnih predpisov. In zdaj ni čas za spodkopavanje in nasprotovanje navodilom zdravstvene stroke ali potencirano vnašanje dvomov v koristnost cepljenja. Posamična neodgovorna ravnanja imajo lahko najtežje posledice na sodržavljane in podaljšujejo čas prehoda v stanje normalnosti.

Bodimo iskreni, neodgovorna ravnanja, posebej v medijih, vnašanje dvomov in izpostavljanje škodljivih zgledov – tudi to vodi k neupoštevanju zaščitnih ukrepov, nižji precepljenosti in na koncu k še več žalosti in nesreči, kar si nihče od nas ne želi.

Analiza poročanja o dogajanju, povezanem s koronavirusom, ki so jo pripravili v Uradu vlade za komuniciranje (UKOM), je pokazala, da sta RTV Slovenija in POP TV novembra večino časa namenili v prid cepljenju in drugim ukrepom v boju s koronavirusom. RTV Slovenija je v Dnevniku za to namenila skoraj 187 minut, POP TV pa v oddaji 24ur 235 minut. Vendar podatki kažejo, da je bila v tednih pred novembrom slika malo drugačna.



Za primerjavo, v tednu od 15. do 30. septembra sta obe medijski hiši namenili 38 minut (RTV Slovenija) oziroma 70 minut (POP TV) v prid protestom oziroma nasprotovanju cepljenja in ukrepom, povezanim z novim koronavirusom. Sta se pa obe omenjeni številki v tednu od 1. do 9. novembra zmanjšali na eno minuto (RTV Slovenija) oziroma slabih 13 minut (POP TV).