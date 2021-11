Analiza: Kako sta POP TV in RTV Slovenija poročala o koronavirusu

"Urad vlade za komuniciranje dnevno dela različne medijske analize. Analiza poročanja medijev o koronavirusu je pomembna zaradi razumevanja položaja, v katerem smo," je razloge za analizo pojasnil direktor Ukoma Uroš Urbanija. V analizi so pri Ukomu predstavili, koliko časa so pri POP TV v oddaji 24ur in na RTV Slovenija v Dnevniku namenili predstavitvi argumentov v prid cepljenju in drugih ukrepov ter koliko časa je bilo namenjenega predstavitvi argumentov protestnikov in nasprotnikov cepljenja in drugih ukrepov.

Koliko časa je POP TV v 24ur in RTV SLO v TV Dnevnik od dneva uveljavitve PCT 15. 9. 2021 namenil podpori cepljenju ter na drugi strani podpori nasprotovanju cepljenja ter protestom? pic.twitter.com/pmcJoj0eUv — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 11, 2021

Sprememba poročanja

Kot je razvidno iz spodnjega grafa, sta obe medijski hiši novembra namenili večino časa v prid cepljenju in drugim ukrepom v boju s koronavirusom. Vendar podatki kažejo, da je bilo v tednih pred novembrom slika malo drugačna. Za primerjavo, v tednu od 15. do 30. septembra sta obe medijski hiši namenili 38 minut (RTV Slovenija) oziroma 70 minut (POP TV) v prid protestom oziroma nasprotovanju cepljenja in covid ukrepom. Sta se pa obe omenjeni številki v preteklem tednu (od 1. do 9. novembra) zmanjšali na eno minuto (RTV Slovenija) oziroma slabih 13 minut (POP TV).

Sprememba s 25. oktobrom

"Zakaj se je v zadnjih tednih spremenilo poročanje medijev, ne morem komentirati. V svoji analizi smo poskušali realno zajeti medijsko poročanje," je dejal Urbanija, ki pa je tudi pojasnil, da je "bila do 25. 10. v nekaterih segmentih promocija anticepilstva oziroma promocija argumentov oseb, ki nasprotujejo samozaščitnemu ravnanju ljudi, izjemno močna".

Skupaj naprej

RTV Slovenija je v sodelovanju s POP TV zaradi slabe epidemiološke slike v Sloveniji pripravila skupno oddajo o covidu-19, poimenovano Skupaj naprej, ki jo bosta istočasno predvajali obe medijski hiši. Oddajo bosta vodili novinarki obeh medijev Erika Žnidaršič in Maja Sodja. Na sporedu bo danes ob 20. uri.

Skupno več časa promociji cepljenja in podpori boju s koronavirusom

Ali je sprememba poročanja v zadnjih tednih posledica dejstva, da se je število protestov zmanjšalo? " Protesti trajajo že ves čas, tako da težko komentiram. Protesti so samo en del zgodbe," pravi Urbanija. Skupno sta sicer obe medijski hiši več časa namenili poročanju v prid cepljenju in podpori boju s koronavirusom. RTV Slovenija je v Dnevniku za to namenila skoraj 187 minut, POP TV pa v oddaji 24ur 235 minut.

