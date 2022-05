Podpora Golobu po Ninamedii poletela v nebo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če bi bile volitve to nedeljo, bi po javnomnenjski anketi agencije Ninamedia še več glasov kot na aprilskih parlamentarnih volitvah prejela stranka Roberta Goloba. Zaupanje volivcev slab mesec kasneje pridobiva tudi levosredinska koalicija Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica.

V prvi javnomnenjski anketi po državnozborskih volitvah, ki jo je agencija Ninamedia opravila za Večer in Dnevnik, je podpora stranki Gibanje Svoboda bistveno večja kot pred slabim mesecem dni.

Iz preračuna, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami, je razvidno, da bi stranka Roberta Goloba prejela kar 44,3 odstotka glasov volivcev. To je 16,6 odstotne točke višja podpora, kot jo je Ninamedia namerila 22. aprila oziroma dva dneva pred volitvami. In tudi deset odstotnih točk več, kot jih je stranka prejela na volitvah. Je tudi 7,6 odstotne točke višje zaupanje volivcev, kot jo je "svobodnjakom" pred tednom dni namerila agencija Mediana za časnik Delo.

Dnevnik navaja, da se je po 20 letih prvič zgodilo, da je neka politična stranka po volitvah v anketah izrazito okrepila svoj položaj. To se je nazadnje zgodilo leta 2004, ko je z 29-odstotno podporo zmagala SDS, podpora pa ji je nekaj naslednjih mesecev naraščala vse do 37 odstotkov.

SDS ohranja stabilno podporo

V tokratnem merjenju javnega mnenja ima SDS Janeza Janše med opredeljenimi volivci 23-odstotno podporo, kar je eno odstotno točko manj kot pred mesecem dni.

Tako kot na volitvah bi štiriodstotni parlamentarni prag prebile le še tri stranke, ki so precej izenačene. Socialni demokrati (SD) Tanje Fajon bi prejeli 6,9 odstotka, Nova Slovenija (NSi) Mateja Tonina 6,7 odstotka in Levica Luke Meseca 6,3 odstotka. Glede na dosežen volilni rezultat bi največ pridobila Levica.

Pridobiva tudi levosredinska koalicija

Anketa tudi potrjuje, da levosredinska koalicija Gibanje Svoboda, SD in Levica pridobiva zaupanje volivcev. Med opredeljenimi volivci bi koalicija zbrala 57,5 odstotka glasov. To je skoraj 12 odstotnih točk več, kot so jih skupaj zbrali na volilno nedeljo.

Rezultati anket Ninamedie in Mediane, ki sta bili opravljeni z enotedenskim zamikom, se bistveno razlikujejo le pri Gibanju Svoboda. Če je Ninamedia svobodnjakom tokrat namerila sedem odstotnih točk višjo podporo kot Mediana, pa je ta razlika pri ostalih strankah bistveno manj izrazita.

SDS in NSi je Mediana za Delo namerila okoli dve odstotni točki boljši rezultat, SD in Levici pa za manj kot odstotno točko slabši rezultat.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranja. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.