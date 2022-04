Bliža se veliki spektakel: preberite, kdo bi moral biti najbolj zaskrbljen

Pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami ima najvišjo podporo stranka SDS Janeza Janše, ki bi jo med opredeljenimi anketiranci volilo skoraj 28 odstotkov vprašanih, je pokazala zadnja raziskava agencije Parsifal. SDS sledita Gibanje Svoboda Roberta Goloba in SD Tanje Fajon. Medianina raziskava za POP TV ter Ninamedijina za Večer in Dnevnik pa sta na drugi strani pokazali, da bi z več kot 26 odstotki podpore zmagala stranka Gibanje Svoboda, ki bi ji sledila SDS, tretja pa bi bila SD. Parlamentarni prag bi prestopilo šest strank, so pokazale vse tri javnomnenjske ankete. Zadnje predvolilne ankete bodo nekateri mediji objavili danes zvečer.

Po Ninamedii LMŠ in SAB zunaj parlamenta

Kot je razvidno iz zgornje grafike, po anketi, ki jo je agencija Ninamedia opravila za Večer in Dnevnik, največ vprašanih podpira Gibanje Svoboda Roberta Goloba, sledi mu SDS Janeza Janše, tretja je SD Tanje Fajon, sledita Levica Luke Mesca in NSi Mateja Tonina, v parlament pa bi se uvrstila le še stranka Povežimo Slovenijo.

V parlament bi se po raziskavi Ninamedie uvrstilo šest strank. LMŠ Marjana Šarca in SAB Alenke Bratušek iz koalicije KUL bi ostali zunaj parlamenta.

Mediana: NSi in Levica izenačeni

Raziskava Mediane zmago prav tako napoveduje Gibanju Svoboda Roberta Goloba, sledi SDS Janeza Janše, tretja je SD Tanje Fajon. NSi Mateja Tonina in Levica Luke Mesca imata izenačen rezultat, volilo bi ju 7,7 odstotka volivcev. Parlamentarni prag bi prestopila še SAB Alenke Bratušek, ki ima 5,6-odstotno podporo.

LMŠ Marjana Šarca bi izpadla tudi po tej anketi. Prav tako praga državnega zbora ne bi prestopile preostale stranke. V parlament bi se po raziskavi Mediane uvrstilo šest strank.

Parsifal: SDS pred Gibanjem Svoboda

Ravno nasprotno pa na vrhu kaže anketa Parsifala za Siol.net, po kateri ima največ podpore SDS Janeza Janše, sledi Gibanje Svoboda Roberta Goloba, tretja je, enako kot v meritvah zgoraj omenjenih agencij, SD Tanje Fajon.

NSi Mateja Tonina ima 6,6-odstotno podporo, Levica Luke Mesca 5,8-odstotno. V parlament bi se uvrstila še Povežimo Slovenijo, še kaže Parsifalova raziskava. LMŠ Marjana Šarca s 3,7 odstotka podpore in SAB Alenke Bratušek z 2,4 odstotka podpore preboj v parlament ne bi uspel. Zunaj parlamenta bi ostale tudi preostale stranke.

V parlament bi se po raziskavi Parsifala uvrstilo šest strank.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Siol.net, Planet TV in Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.