Golob trdi, da so mu ukradli identiteto. Takšno pa je uradno pojasnilo banke.

"Potrjujemo, da smo dobili pritožbo, ki je trenutno še v preiskavi. Zadeve ne moremo komentirati, dokler preiskava ni končana," so nam glede trditev predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, da so zlorabili njegovo identiteto in "v nekem zakotnem mestu v Romuniji" odprli bančni račun na njegovo ime, sporočili iz Raiffeisen banke, za katero je Golob dejal, da je očitno pri tej zgodbi sodelovala. "Odpiranje računov se izvaja v prisotnosti osebe in z ustrezno identifikacijo v skladu z regulatornimi zahtevami," so še zapisali v Raiffeisnu.

Kot nam je ob tem še pojasnila vodja komuniciranja Raiffeisen Banke Ingrid Ditz, je regulator pri postopkih odpiranja računov šele nedavno dovolil uporabo videoidentifikacije in elektronskega podpisa. Po njenih besedah se sicer zaposleni redno usposabljajo za prepoznavo ponarejenih vlog in dokumentov.

Ko gre za odprtje računov pravnih oseb, pa na Raiffeisnu v skladu z zakonodajo med drugim zahtevajo informacije o nameravanem poslu, namenu računa, delničarjih in pooblaščencih, za vse to pa morajo pravne osebe dostaviti dokazila v obliki uradnih dokumentov.

"Glede na namen računa običajno zahtevamo tudi verodostojno lokalno povezavo imetnika računa. Odprtje nerezidentčnih računov dovolimo samo v izjemnih primerih," je še zapisala.

Celoten odgovor Raiffeisen banke si preberite spodaj (za povečavo kliknite na fotografijo):





Policija: Golob domnevne kraje identitete ni prijavil

"Potrdimo lahko zgolj, da policija po do zdaj preverjenih podatkih prijave ni prejela, niti ne vodi predkazenskega postopka," nam je medtem na naše vprašanje, ali je Golob prijavil domnevno krajo identitete, odgovorila slovenska policija.

"Odvetniki dr. Goloba menijo, da dokler od banke ne dobijo vseh zahtevanih pojasnil, ni dovolj dokazov za prijavo. Prijava na policijo sledi po prejemu dokumentacije," so za TV Sloveniji pojasnili v Gibanju Svoboda.

Spremenili zgodbo o tem, kdaj je bil odprt račun

"Dr. Robert Golob je decembra 2021 zaprosil FURS za izpis o plačanih davkih in potrdilo, da nima računa v tujini. S FURS-a so ga obvestili, da obstaja račun na ime Robert Golob pri Reiffeisen bank nekje v Romuniji, ki je bil odprt leta 2017, vendar na njem ni bilo nikoli niti evra transakcije. Ko se je obrnil na banko, mu v banki niso želeli posredovati informacij po telefonu, zato je notarsko pooblastilo predal odvetnikom, ki so v banki napovedali svoj obisk. Dva dni zatem, še pred obiskom, je banka sporočila, da račun zapira, ker na njem ni bilo aktivnosti. Iz obvestila banke o zaprtju računa je tudi razvidno, da je bil uporabljen napačen naslov dr. Roberta Goloba. Zato so odvetniki v banki večkrat intervenirali za dokumentacijo v zvezi z odprtjem računa, ki pa je banka ni posredovala z izgovorom na IT-oddelek," so še pojasnili v stranki.

Pri tem je zanimivo, da je Golob po poročanju Dela najprej trdil, da so račun na njegovo ime odprli leta 2018, zdaj pa so v stranki za TV Slovenija zapisali, da je bil račun odprt leta 2017.

Z izpiskom za pet dni dokazujejo, da ni bilo transakcij

Po pisanju Dela na računu, ki naj bi bil odprt z Golobovo ukradeno identiteto, ni bilo nikoli niti evra transakcije. To v stranki poskušajo dokazati z izpiskom tega računa, ki se nanaša zgolj na obdobje petih dni v začetku letošnjega januarja in ki so ga očitno pridobili kljub trditvam, da banka Golobu noče posredovati zahtevanih dokumentov glede odprtja računa.

Noro!

-Golob želi prepričati o kraji identitete s tem, da mu je banka naredila izpisek za račun, ki ga ni imel!?

-Da na njem nikoli ni bilo denarja, želi prepričati z izpisom od 3. do 7.1. letos, tik pred zaprtjem.

-Glede odprtja računa pa trdi, da mu banka noče dati dokumentov🤦🏻 pic.twitter.com/v7owI0kstr — Mirko Mayer 🎬 📺 (@Mirko_Mayer) April 19, 2022