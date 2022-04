Ali je Golob zavajal glede računa v Romuniji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred tednom dni so na Planet TV razkrivali posle predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, takrat še kot direktorja Istrabenzovega podjetja IGES, v Bosni in Hercegovini. Prek hčerinskega podjetja Intrade Energija naj bi namreč skušali na vsak način pridobiti posel izgradnje hidroelektrarn na Neretvi.

"Robertu sem rekel, prosim te, naredi to zaradi mene. Sprejmi teh 15 odstotkov," je povedal Nihad Spahalić, direktor podjetja Intrade Energija. Čeprav nihče ni omenjal kakršnih koli provizij, temveč so na Planet TV predstavili le nenavadno poslovno obnašanje, se je Golob takoj odzval, s poudarkom na svojih računih v tujini.

Takole je povedal 9. aprila letos: "Odločno in suvereno lahko zatrdim, da nisem nikoli v življenju imel ne bančnega računa v tujini niti nisem nikoli imel podjetja v tujini. Enako odločno lahko zagotovim, da nisem nikoli v življenju dobil niti enega evra. Ne v obliki gotovine ne v obliki nakazila na svoj račun z naslova provizije ali podkupnine.

Račun v Romuniji je omenil v odzivu na kolumno

Računa v Romuniji niti domnevne kraje identitete takrat ni omenil. To je storil šele minuli konec tedna, in sicer kot odziv na nedeljsko kolumno Petra Jančiča na našem portalu, ki je izjemno natančno zapisal, da "O tem, ali res nikoli ni imel odprtega nobenega računa v tujini, pa Golobu zdaj tudi ne verjamemo. Če zanika, postane sumljivo ... In ni čudno, da že kroži, da naj bi bančni račun leta 2017 odprl vsaj v Romuniji. V Banki Raiffeisen."

Še v četrtek je Golob javno razkazoval izpis Finančnega urada, ki ga je preventivno ob vstopu v politične vode dvignil 13. decembra lani. Pred petimi dnevi je dejal, da v tujini ni nikoli imel nobenega podjetja in da vse davke plačuje izključno v Sloveniji. "Moje premoženje ima znan izvor in nič od tega izvora ni ne skrito še manj pa kje v tujini," je dejal Golob.

Golob: Pri zlorabi računa je sodelovala Raifeisen banka

Podrobneje se je o leta 2017 odprtem računu razpisal šele dva dni kasneje v Delu. "Ko sem na Furs šel po potrdilo o tem, da nimam računa v tujini, sem ugotovil, da je nekdo zlorabil mojo identiteto in v nekem zakotnem mestu v Romuniji odprl bančni račun na moje ime. Isti trenutek, ko so moji odvetniki potrkali na vrata te banke, je ta račun zaprla sama," je povedal Golob in dodal, da je očitno celo sama Raifeisen banka v Romuniji sodelovala pri zlorabi njegovega imena.

To se je zgodilo le nekaj let zatem, ko je kot direktor GEN-I odprl podružnico v Bukarešti in istočasno z izbruhom afere 15-odstotnega deleža v BIH.

Časnik Delo je danes objavil najnovejši izpisek bančnega računa, ki prikazuje, da na njem od 3. do 7. januarja letos ni bilo sredstev. Ta izpisek izgleda takole: