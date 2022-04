Hojs: Danes lahko napovem, da bo Golob bivši pretendent za mandatarja #video

Popolnoma drugačno mnenje je glede Golobovega obstanka imel Jernej Pavlič (SAB). "Zanimivo je, da nas to sprašujete leta 2022, medtem ko leta 2014 ni bilo nobenega problema, da je kandidiral zapornik in bil izvoljen. Dokler lahko kandidirajo obsojeni kandidati, potem moram dati možnost vsem. Prav je, da se ve, katero maslo ima posamezen kandidat na grbi. V stranki SAB smo pogumni in se bomo borili za skrajšanje čakalnih vrst, upokojence in stanovanjsko politiko mladih," je povedal Pavlič.

Da bi se Golob moral izločiti iz kampanje, je menila Aleksandra Pivec, predsednica stranke Naša dežela, ki je dejala, da "v oči bode dejstvo, da vsi v političnem prostoru nismo merjeni z enakimi vatli. Pod težo medijske koncentracije, ki je izrazito na določeni politični strani, se seveda s popolnoma drugačnimi vatli meri napake politikov".

Spomnila je na nekaj ključnih odprtih afer, na katere javnost še vedno ni prejela odgovora. "Na dohodninsko napoved gospoda Goloba smo čakali vsaj tri tedne, na kakšno diplomo, ki jo mora pokazati kdo od zelo pristojnih v tej državi, še vedno čakamo, prav tako nimamo odgovorov o računu v Romuniji," je opozorila Pivčeva.

Golobov račun v Romuniji in Podgorškov odstop

Prav nekatere nedavne afere so bile tudi tema tokratnega soočenja. Obravnavali so aferi, ki sta izstopali ta teden, in sicer Golobov račun v Romuniji in Podgorškovo afero s plačilom hotela v Bohinju.

Kot je povedal minister Jernej Vrtovec (NSi), je Jože Podgoršek (NSi) naredil napako, jo priznal in podal odstopno izjavo. Vrtovec meni, da je prav, da je odstopil, hkrati pa je poudaril, da je v svojem mandatu naredil veliko za slovenskega kmeta. Več vrtcem in šolam se je lahko po njegovih zaslugah dobavljala domača hrana od domačih proizvajalcev. Odkritost in transparentnost sta pomembni, je še dodal.

Alojz Kovšca (Povežimo Slovenijo) je ob tem dejal, da verjame, da so Podgorška izsiljevali. "Tako umazane kampanje ni bilo še nikoli. Toliko podtikanja in nesimetričnega odnosa medijev do enih in do drugih v Sloveniji še nismo doživeli," pravi Kovšca, ki se je obenem obregnil tudi na Golobov račun v Romuniji. Dejal je, da dvomi, da je možno brez osebne fizične prisotnosti odpreti račun, in prav tako ne verjame, da banka Raiffeisen odpira podružnice po zakotnih vaseh po Romuniji.

Aleš Hojs(SDS) sicer meni, "da je kraja identitete mogoča. To je bilo v Evropi že večkrat dokazano. To, da bi lahko kar tako odprl račun z ukradeno identiteto, pa je bolj pravljičarstvo kot resna tema". Dodal je, da je bil račun odprt v zakotnem mestu, v bližini GEN-I, ki je imel v tujini odprto množico računov. Povsod, kjer je imel svoje predstavništvo, pravi Hojs, in ob tem dodaja, da je skrb vzbujajoče, da se niso zganili še na nobenem od pristojnih organov.

Gostje so spregovorili tudi o transparentnosti in relevantnih podatkih kandidatov, ki kandidirajo za javne funkcije.

"V stranki Povežimo Slovenijo smo mnenja, da je treba, preden nekdo prevzame javno funkcijo, preveriti, kakšni so rezultati dozdajšnjega dela teh ljudi, ali jim javnost lahko zaupa, kakšno je njihovo vedenje nasploh, ali spoštujejo resnico ali se spoštljivo obnašajo do svojih nasprotnikov ali so sposobni sodelovati in voditi," je naštel Kovšca.

Aleš Hojs (SDS) in Jernej Pavlič (SAB) sta se v nadaljevanju dotaknila tudi transparentnosti računov stranke SDS in si skočila v lase.

Načrtne napake strank

Ne le napačna imena, prevelika logotipa Gibanja Svoboda in stranke Resni.ca, izstopa namreč tudi velikost črk. Enako velike so sicer tudi črke strank SAB in NSi, a zaradi kratkosti imen niso izstopajoče, so besede, s katerima sta voditelja odprla naslednjo temo.

Po mnenju Kovšce gre v tem primeru za načrtne napake, spomnil pa je tudi na pretekle izkušnje pri glasovanjih v domovih za ostarele, nepravilnosti pri štetju glasov. "Vse te stvari se dogajajo," je dejal Kovšca in sklenil, da "precej dvomi v to, da bodo tudi tokratne volitve čisto poštene".

Tudi Pivčeva meni, da gre za čisto preveč naključij in za preveč očitno nesorazmernost v volilni kampanji. "Mislim, da je žalostno, da smo v Sloveniji prišli do točke, ko so soočanja videti tako, da se obmetavamo in si očitamo afere iz preteklosti. Strinjam se s pozivanjem na volitve, vendar to je postalo kritično," je še dejala.

"Apeliram na vse tiste, ki so v volilnih odborih, da pošteno preštejejo glasove in jih vnesejo v računalnik," je dejal Hojs

"Časi ovaduštva bi se morali končati"

Naslednja od tem soočenja pa je bila napoved Tee Jarc iz civilne iniciative Glas ljudstva. Napovedali so, da bodo na volilno nedeljo v cerkve poslali ovaduhe in tako nadzirali morebitno nagovarjanje volivcev.

"Z osamosvojitvijo in demokratizacijo Slovenije bi se morali končati časi ovaduštva," je ocenil Vrtovec in dodal, da sta ključni neodvisnost in transparentnost nevladnih organizacij in njihovega financiranja.

"Če ste za socialno državo in demokracijo, potem je odgovor socialna demokracija," je dejal Cvikel, Kovšca pa je povedal, da je pri maši vsako nedeljo, če to le zmore, in to že desetletja, ter da nikoli ni slišal duhovnika, da bi pozival vernike, naj volijo to ali drugo stranko.