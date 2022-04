Zadnji dan predčasnega glasovanja je svoj glas oddalo 45.941 volivk in volivcev oziroma 2,7 odstotka vseh volilnih upravičencev. Vse tri dni skupaj se je tako predčasnega glasovanja udeležilo 130.151 oziroma 7,67 odstotka volivk in volivcev, kar je najvišja udeležba na predčasnem glasovanju na vseh volitvah in referendumih do zdaj.