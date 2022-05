Kot kaže, Mesec še ne bo minister #video

"Kolegu Krivcu se zahvaljujem za ponujeno roko pomoči. Vem, da gre za iskreno ponudbo, vem, da je to iskrena sintagma, posebej v luči tega, da ste vložili zahtevo za posvetovalni referendum zakona o vladi, ki bo povzročila le to, da bomo 30 dni zamuiali z našimi načrti in mislim, da je prav, da ljudje to vedo. Mislim, da je prav, da ljudje to vedo - kaj pomeni ponujena roka pomoči kolega Krivca oziroma stranke SDS, za katero se vam res zahvaljujem," je kot prva govorka na današnji seji dejala Tamara Vonta, predstavnica predlagatelja zakona iz Gibanja Svoboda.

Po predlogu zakona bi nova vlada imela 19 ministrstev in en vladni urad, kar bo po mnenju na novo nastajajoče koalicije, ki jo bodo, kot kaže, sestavljale Gibanje Svoboda, SD in Levica pripomoglo k večji učinkovitosti in odzivnosti.



Vlado bi tako sestavljala ministrstvo za finance, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za varstvo narave in prostor, ministrstvo za podnebje in energijo, ministrstvo za vzgojo in šolstvo, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za digitalno preobrazbo, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj in ministrstvo za kulturo. Poleg 19 ministrstev bo del vlade še urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

O vložitvi posvetovalnega referenduma s prvopodpisanim Danijelom Krivcem so se v SDS pred današnjo sejo pogovarjali na seji poslanske skupine. Predlagane spremembe zakona o vladi, s katerim koalicija veča število ministrstev, ocenjujejo kot nerazumno.

"Število in razrez ministrstev se je delal na podlagi interesov in posameznikov bodoče Golobove koalicije in ne na podlagi vsebinskih ter programskih prioritet. Za bodočo vlado so prioriteta ministrski in ostali fotelji in ne vsebina," je še komentiral Krivec.

"To so še zadnji izdihljaji te vlade"

Vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec meni, da gre pri SDS za "prazno dobro voljo" in da je jasno, da gre za zavlačevanje postopkov. Zakon o vladi po njegovem mnenju ni stvar, za katero bi bilo potrebno preverjanje volje ljudstva, predvsem ne tik po volitvah, "ko so se ljudje odločili in povedali, komu zaupajo".

Če bi vložili zahtevo za posvetovalni referendum, bo to po njegovem mnenju postopke oblikovanja vlade zavleklo za kakšen mesec. Zavlačevanje opozicije pa je plan odhajajoče vlade, "kupovanje časa, da nadaljujejo te svoje koruptivne zadeve, saj lahko vidimo razpise in kadrovanja, ki se še odvijajo", je ocenil. "To so še zadnji izdihljaji te vlade in seveda si želijo čim daljši čas," je dejal Vatovec.