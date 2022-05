Vodje poslanskih skupin na posvetih pri Pahorju o kandidatu za mandatarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če bo Pahor v pogovorih ugotovil potrebno podporo kandidatu, bo podpisal pismo predsednici DZ, v katerem ji bo formalno sporočil, da ga predlaga za predsednika vlade in da je za to pridobil njegovo soglasje, so napovedali v njegovem uradu. Tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v petek dejala, da Pahorjev predlog pričakujejo po današnjih posvetih.

Vodenje SDS je prevzela Jelka Godec

Pri predsedniku republike se bodo na pogovorih zvrstili vodje poslanskih skupin strank, ki so se na nedavnih državnozborskih volitvah uvrstile v parlament. Poslansko skupino Gibanja Svoboda bo do najverjetnejše izvolitve za mandatarja vodil predsednik stranke Robert Golob. Vodenje poslanske skupine SDS je prevzela Jelka Godec.

Poslansko skupino NSi bo za zdaj vodil Jožef Horvat, njeno vodenje pa naj bi po primopredaji poslov na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prevzel Janez Cigler Kralj. Vodenje poslanske skupine SD bo prevzel Jani Prednik, poslansko skupino Levice pa bo še naprej vodil Matej T. Vatovec.

Na posvet sta vabljena tudi predstavnika manjšin

Poslansko skupino narodnih skupnosti bo še naprej vodil predstavnik italijanske manjšine Felice Žiža. Na posvete k predsedniku republike pa sta vabljena oba, tudi predstavnik madžarske manjšine Ferenc Horvath.