Golob šef poslancev Gibanja Svoboda. V SDS spremembe.

V DZ so dokončno oblikovane vse poslanske skupine in znani njihovi vodje. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je o tem obvestila predsednika republike Boruta Pahorja. Ta je vodje že povabil na posvet o tem, komu naj podeli mandat za sestavo vlade. Najverjetnejša podpora se obeta Robertu Golobu, DZ bi lahko o kandidatu glasoval že v sredo. Do izvolitve za mandatarja bo Golob vodil poslansko skupino Gibanje Svoboda, vodenje poslanske skupine SDS, ki jo je do zdaj vodil Danijel Krivec, pa bo prevzela Jelka Godec.