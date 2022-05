Pozor: Hrvati na avtocestah uvajajo veliko spremembo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nove kamere bodo hitreje in varneje zaznale potencialno nevarne situacije, kot so vožnja v napačno smer, zaustavljena vozila, pešci na cesti, trki, požari v predorih, zastoji in podobno. Nadzorovale bodo tudi hitrost vozil.

Nove kamere bodo hitreje in varneje zaznale potencialno nevarne situacije, kot so vožnja v napačno smer, zaustavljena vozila, pešci na cesti, trki, požari v predorih, zastoji in podobno. Nadzorovale bodo tudi hitrost vozil. Foto: Google Street View

Podjetje Hrvatske autoceste (Hac) bo na vseh avtocestah v državi zamenjalo 1.727 analogih kamer z digitalnimi in uvedlo nov prometnoinformacijski sistem, so za hrvaške medije potrdili v Hacu. Nove kamere bodo nadzorovale promet in tudi hitrost vozil. Projekt sofinancira Evropska unija, ki je zanj namenila 13 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Prva faza namestitve novih nadzornih kamer se je že začela. Kamere bodo od danes do četrtka menjali in preizkušali na delu avtoceste A1 od Ploč do Karamatićev, ki bo štiri dni zaprt za ves promet.

Hac bo ob uvedbi nove digitalne opreme za videonadzor in sistema za koordinirano upravljanje prometa na svojem sedežu v Zagrebu odprl center za upravljanje in nadzor prometa. Tja bodo v realnem času prihajale informacije o stanju v prometu z vseh cest na Hrvaškem, ki jih upravlja Hac, pa tudi z istrskega ipsilona in avtoceste Zagreb-Macelj.

Nove kamere bodo hitreje zaznale nevarne situacije

V sklopu popolne posodobitve nadzornega sistema bodo na posameznih delih avtocest vgradili tudi nove meteorološke postaje, nekaj novih informacijskih portalov in nov sistem za komunikacijo z interventnimi službami.

Nove kamere bodo hitreje in varneje zaznale potencialno nevarne situacije, kot so vožnja v napačno smer, zaustavljena vozila, pešci na cesti, trki, požari v predorih, zastoji in podobno. Nadzorovale bodo tudi hitrost vozil.

Da bi Hrvaška uresničila ta projekt, je skupaj s Slovenijo, Italijo, Madžarsko in Avstrijo zaprosila za pridobitev sredstev Evropske unije iz programa Crocodile. Prejela je 85 odstotkov nepovratnih sredstev oziroma 100 milijonov kun (13,3 milijona evrov).