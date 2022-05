Po incidentu z nuno duhovnik napadel novo žrtev. Skušal jo je povoziti.

Potem ko je sukošanski duhovnik Domagoj Kelava pred slabim mesecem udaril 70-letno redovnico, se je zdaj fizično spravil še na eno žensko. Nanjo je vpil in jo fizično napadel. Pred kratkim so ga spustili iz pripora.

Il sacerdote Domagoj Kelava di Sukošan in Croazia ha malmenato una suora. Pochi giorni dopo essere uscito dal carcere ha picchiato un'altra donna che aveva testimoniato contro di lui. pic.twitter.com/POkfOf0hFC — Jure Grando (@grandojure1) May 18, 2022

"Ti si vsega kriva, prijavila si me!" je 43-letni sukošanski duhovnik Domagoj Kelava sredi noči zakričal na žensko in to tik po tem, ko so ga izpustili iz desetdnevnega pripora v Zadru, ker je v alkoholiziranem stanju fizično napadel redovnico, 70-letno Aneto.

Zadrska policija je včeraj zvečer prejela obvestilo o kršitvi javnega reda in miru v Sukošanu. Policisti so prišli na kraj dogodka in s pomočjo očividcev ugotovili, da je 43-letni duhovnik v Sukošanu na Ulici Hrvatskih branitelja najprej verbalno in nato fizično napadel žensko. Domačini v Sukošanu trdijo, da jo je poskušal povoziti z avtomobilom.

Lažje poškodovano žrtev so oskrbeli v Splošni bolnišnici Zadar. Osumljenca bodo danes z obtožnico napotili na prekrškovni oddelek občinskega sodišča v Zadru.

Po nekaj več kot tednu dni na prostosti je zagrešil nov incident

Spomnimo, da je sukošanski duhovnik Domagoj Kelava nedavno s pestjo udaril 70-letno redovnico. Dobil je deset dni zapora.

Zadrska nadškofija je napovedala, da bo zoper duhovnika sprejela ukrepe, in njegova dejanja ostro obsodila. Kakšni bodo ukrepi, še ni znano, a med čakanjem na njihov izrek se je duhovnik preteklo nedeljo po izpustitvi iz pripora vrnil v Sukošan in po nekaj več kot tednu na prostosti zagrešil še en incident.