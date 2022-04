Dugo Sukošan nije bio u medijima. Sve sto cu reći je da je javna činjenica da dotični pop po cijele dane sidi u jednom kaficu i pije i da je pijan stalno https://t.co/keBzqJYflo — Nia (@_88nia88_) April 28, 2022

Kot so zadarskim novinarjem povedali mimoidoči, se je incident zgodil popoldne sredi ulice pred očmi mimoidočih.

"Vidno vinjen duhovnik Domagoj Kelava je v navalu besa neizpodbitno večkrat udaril redovnico. Od silnih udarcev se je starejša redovnica zgrudila in se poškodovala. Medtem ko je bila v šoku, ji je na pomoč priskočil eden od mimoidočih. Poškodbe, ki jih je utrpela, so še vedno vidne," je povedal domačin, ki je incident videl in oskrbel pretepeno redovnico.

Zadarski novinarji so primer potrdili z dvema neodvisnima viroma iz Sukošana. Oba vira trdita, da se je incident zgodil in da je duhovnik Kelava napadel redovnico in ji zadal več udarcev.

Duhovnik je novinarjem zatrdil, da se to ni zgodilo in da res ne razume, kako lahko kaj takega sploh rečejo. "To ni res. Kdo vam je to povedal," je dejal.

Policija dogodek še preiskuje.