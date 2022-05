Ukrajina zaradi izdaje odredila aretacijo nekdanjega predsednika #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Viktor Janukovič je bil ukrajinski predsednik od februarja 2010 do februarja 2014. Foto: Reuters

90. dan ruske invazije na Ukrajino. Ukrajinsko sodišče je odredilo aretacijo nekdanjega predsednika Viktorja Janukoviča in ga obtožilo izdaje. Janukovič je bil ukrajinski predsednik od februarja 2010 do februarja 2014, nato pa je pobegnil v Rusijo, s katero je tesno sodeloval v času, ko je bil prvi mož Ukrajine. Medtem je ruski zunanji minister Sergej Lavrov dejal, da bo Rusija razmislila in se odločila, ali mora obnoviti odnose z Zahodom, poroča Reuters. Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek v okviru obiska Japonske v uvodnem govoru poudaril pomen zavezništva v kontekstu ruske invazije na Ukrajino. "To je temačen trenutek v naši skupni zgodovini," je dejal Biden.

Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek v okviru obiska Japonske v uvodnem govoru poudaril pomen zavezništva v kontekstu ruske invazije na Ukrajino. "To je temačen trenutek v naši skupni zgodovini," je dejal Biden.

"Ruski brutalni način vojnega napada na Ukrajino je sprožil humanitarno katastrofo. Na ulicah ubijajo nedolžne civiliste, na milijone ljudi pa je prisiljenih zapustiti svoje domove. Ne gre samo za Evropo, ampak za ves svet," je dejal ameriški predsednik.

Ob tem je Biden opozoril, da ruski predsednik Vladimir Putin poskuša uničiti celotno kulturo Ukrajine. Dejal je, da je to trenutek preobrazbe za ves svet in vprašanje, ali bodo prevladale demokracije ali avtokracije.

"Rusija bo razmislila in se odločila, ali mora obnoviti odnose z Zahodom," je po poročanju Reutersa dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

"Zahod mora najprej sprejeti, da Rusija obstaja. Rusija ni izginila in prepričan sem, da bo vsako leto močnejša. Prav tako mora Zahod ponuditi nekaj novega v obliki obnavljanja odnosov. Ko se to zgodi, bo Rusija razmišljala o vsem," je še dejal Lavrov in komentiral trenutno stanje v svoji državi zaradi vseh sankcij, s katerimi se spoprijema Rusija.

Poudaril je, da se mora Rusija na hitro naučiti, da ni odvisna od Zahoda. "Moramo se opreti sami nase in na tiste države, ki so se v tem obdobju izkazale za pogumne in ki ne plešejo tako, kot drugi igrajo," je dodal ruski zunanji minister.

Ukrajinsko sodišče je razsodilo in odredilo aretacijo nekdanjega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča ter ga obtožilo izdaje. Janukovič je bil ukrajinski predsednik od februarja 2010 do februarja 2014, nato pa je pobegnil v Rusijo, s katero je tesno sodeloval v času, ko je bil prvi mož Ukrajine.

Pred tem je bil Janukovič obsojen na 13 let zapora zaradi izdaje, in sicer zaradi tesnega sodelovanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki je od ruske vojske in policije zahteval vzpostavitev reda v Ukrajini.