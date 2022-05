Nove ruske grožnje: Sovražnike bomo lahko spremenili v radioaktivne kraterje #video

Russia to deploy nearly 50 Satan-2 nukes warns Putin ally as chilling test launch pics show 26ft hole left by missile https://t.co/dRnNSaxrGI — Newsdaily (@Newsdailyng1) May 23, 2022

Rogozin, sicer tudi trden zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je dejal, da bodo do jeseni imeli pripravljenih več deset novih raket sarmat-2, velikih 14 nadstropij in težkih 208 ton, ki bodo ogrožale ruske sovražnike. "Agresorjem lahko tako svetujemo le, da se z Rusijo pogovarjajo bolj vljudno," je po poročanju Daily Maila dejal Rogozin.

Kot dokaz moči raket sarmat je Rogozin pokazal posnetek osem metrov globoke in okoli dvajset metrov široke luknje, ki jo je naredila ena od raket, izstreljena brez jedrske konice.

"Z jedrsko konico bi bil takšen krater zelo radioaktiven," je povedal.

"In to ne samo eden, ampak natanko toliko, kolikor jih bo najmočnejša jedrska raketa na svetu izstrelila na ozemlje silovitega sovražnika. Kmalu bomo imeli v bojni uporabi skoraj 50 takšnih sarmatov. Rakete te vrste so na Zahodu znane pod imenom satan-2," je dodal.

Raketa satan-2 tehta 208 ton in cilj zadene s 25.556 kilometri na uro

Rogozin, nekdanji podpredsednik vlade in Putinov privrženec, je v zadnjem času večkrat zagrozil z jedrskimi napadi na Zahod, pri čemer bi uporabili rakete satan-2. Za podkrepitev svoje zadnje grožnje je uporabil posnetke ruske televizije Zvezda, ki jo vodi obrambno ministrstvo.

Raketa satan-2 je velika kot štirinajstnadstropna stolpnica in tehta 208 ton, pravijo Rusi. Medcelinska balistična raketa ima doseg skoraj 18.700 kilometrov in lahko zadene svoj cilj s hitrostjo 25.556 kilometrov na uro, potem ko leti v vesolju oziroma prek severnega ali južnega tečaja.

"Ta krater, ki ga je pustila poskusna izstrelitev sarmata, buri mojo domišljijo," je na vojaškem poligonu Kura na polotoku Kamčatka dejal novinar televizije Zvezda Aleksander Kurski. "Brez bojne glave, a vendar je naredil jamo, globoko osem metrov in s premerom 20 metrov," je dodal.

Rogozin: Nato vodi vojno proti nam

Pred dvema tednoma je Rogozin zagrozil, da bo v pol ure izbrisal Ukrajino z zemljevida in uničil Zahod, poroča DailyMail. "Nato vodi vojno proti nam," je dejal takrat. "Tega niso napovedali, vendar to ne spremeni ničesar. Zdaj je to jasno vsem," je dejal 58-letni Putinov somišljenik. "V jedrski vojni bomo države Nata uničili v pol ure. "Toda tega ne smemo dovoliti, saj bodo posledice izmenjave jedrskih udarcev vplivale na stanje naše Zemlje," je še posvaril.

"Tega gospodarsko in vojaško močnejšega sovražnika bomo morali premagati s konvencionalnimi bojnimi sredstvi," je povedal in Putina pozval, naj za zmago v vojni stori še več, tudi z "mobilizacijo državnega gospodarstva". Industrijo je treba prisiliti, da služi vojaškim ciljem, je dejal. "To je treba storiti takoj in hitro," je opozoril.

Uporabil je besedo vojna, ki jo je Putin v zvezi z Ukrajino prepovedal, in dejal: "To je vojna za resnico - in pravico Rusije, da obstaja kot enotna in neodvisna država."

"Sam obstoj Ukrajine, ločene od Rusije, jo bo neizogibno spremenil v protirusko državo in odskočno desko Zahoda za agresijo na naše ljudi," je vztrajal in dodal: "Zato to, čemur pravimo posebna vojaška operacija, daleč presega svoj prvotni pomen in geografsko območje."