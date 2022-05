Neznanec na newyorški podzemni železnici ubil potnika

Nasilje in kriminal v New Yorku v zadnjem času naraščata, predvsem v revnih predelih mesta, napadi na podzemni železnici, ki so jo prisiljeni uporabljati skoraj vsi prebivalci mesta, pa pridejo še bolj do izraza.

Nasilje in kriminal v New Yorku v zadnjem času naraščata, predvsem v revnih predelih mesta, napadi na podzemni železnici, ki so jo prisiljeni uporabljati skoraj vsi prebivalci mesta, pa pridejo še bolj do izraza. Foto: Reuters

Priče so newyorškim policistom povedale, da se je strelec sprehajal po vagonu vlaka na progi Q na poti iz Brooklyna na Manhattan, nenadoma potegnil pištolo in ustrelil Enriqueza v prsi. Na postaji Canal Street v newyorški kitajski četrti je potem pobegnil v neznano.

Policija je v nedeljo preverjala posnetke varnostnih kamer, ki sicer ne vzbujajo zaupanja, saj številne ne delujejo – čeprav je Frank James aprila na vlaku, ki vozi po isti progi, ustrelil in ranil deset ljudi. Prijeli so ga šele naslednji dan, ko se je sam predal policiji.

Župan New Yorka priznal, da se na podzemni železnici ne počuti varnega

Po umiritvi pandemije koronavirusa se je v New Yorku s podzemno železnico spet začelo voziti malce več ljudi – skupaj na dan okrog tri milijone, kar pa je še vedno le 55 odstotkov števila pred izbruhom koronavirusa. Po mnenju Newyorčanov je zaradi tega prisotnost raznih čudakov in nasilnežev veliko bolj opazna kot prej.

Celo trenutni župan New Yorka in nekdanji policist Eric Adams je priznal, da se prvi dan na položaju župana, ko se je peljal z vlakom v službo, ni počutil varnega. Na poti je srečal moškega, ki je kričal na ljudi, in številne brezdomce, ki so poležavali po klopeh ali prosjačili za denar.

Takrat se je odločil, da bo boj proti nasilju na podzemni železnici prioriteta, toda čeprav ima New York največjo policijsko silo v ZDA s 40 tisoč pripadniki, veliko uspeha do zdaj ni bilo. Na vlaku Q, kjer se je v nedeljo zgodila tragedija, so se isto jutro vozile tri različne policijske patrulje, vendar v nesrečnem zadnjem vagonu kompozicije ni bilo nobene.

Vse več kriminala, sistem podzemnih železnic v katastrofalnem stanju

Nasilje in kriminal v New Yorku sicer v zadnjem času naraščata, predvsem v revnih predelih mesta, vendar pa napadi na podzemni železnici, ki so jo prisiljeni uporabljati skoraj vsi prebivalci mesta, pridejo še bolj do izraza.

Sistem podzemnih železnic v New Yorku je v katastrofalnem stanju. Sistem je star in že 20 let teče obnova, pri čemer kolikor toliko ustaljen vozni red za prebivalce mesta ostaja le pobožna želja. Ob vsem tem pa je podzemna železnica še vedno najhitrejši in najcenejši način transporta, saj je na ulicah in cestah še večji kaos.

Podjetja za prevoze, kot sta Uber ali Lyft, zdaj za pot, ki je pred pandemijo stala 20 dolarjev, zaračunavajo po 70 dolarjev, ker je povpraševanje večje od ponudbe zaradi pomanjkanja voznikov.