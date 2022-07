Zgodovinska izjava: MI5 in FBI vzajemno nad Kitajsko

Peking je prek svojega veleposlaništva v Londonu njune obtožbe zavrnil kot "popolnoma neutemeljene". Kot so zapisali v sporočilu, objavljenem na spletni strani kitajskega veleposlaništva v Veliki Britaniji, s temi obtožbami širijo vse vrste laži o Kitajski, da bi "očrnili kitajski politični sistem, povečali protikitajsko razpoloženje in njeno izključitev ter preusmerili pozornost javnosti s ciljem prikriti lastno sramotno delovanje".

Vodji britanske in ameriške obveščevalne agencije MI5 in FBI sta opozorila na povečanje obsega kitajskega gospodarskega vohunjenja na Zahodu. V redkem skupnem nastopu v sredo v Londonu sta Kitajsko označila za veliko grožnjo za gospodarstvo in nacionalno varnost obeh držav kot tudi zaveznikov. V Pekingu so te obtožbe zavrnili kot neutemeljene.