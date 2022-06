Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska že ima 355 vojaških ladij (podmornice, letalonosilke, uničevalci …), do leta 2030 jih nameravajo zgraditi še več kot sto. Za primerjavo, ameriška mornarica ima 297 bojnih ladij.

Kitajska že ima 355 vojaških ladij (podmornice, letalonosilke, uničevalci …), do leta 2030 jih nameravajo zgraditi še več kot sto. Za primerjavo, ameriška mornarica ima 297 bojnih ladij. Foto: Reuters

"Kitajska ima načrt, da bo z gradnjo vojaških oporišč v drugih državah postala tako močna, da bodo preostali akterji v regiji morali začeti slediti Pekingu ali pa se spoprijeti s posledicami," je za The Washington Post dejal neimenovani vir, ki je mediju tudi razkril informacije o novem oporišču v Kambodži.

Kitajska pospešeno gradi vojaško oporišče v Kambodži, prek katerega želi okrepiti svojo vojaško prisotnost na eni izmed najpomembnejših morskih poti na svetu, poroča The Washington Post. Tako Kambodža kot Kitajska gradnjo oporišča sicer zanikata. Kitajska je le priznala, da bo uporabljala določene dele obstoječega oporišča kamboške vojske Ream, "kjer pa ne bodo le vojaki, temveč tudi znanstveniki".

Gre sicer šele za drugo vojaško oporišče azijske velikanke v tujini (do zdaj uradno edino oporišče je v vzhodnoafriški državi Džibuti), vendar naj bi mu hitro sledila druga. Kitajska namreč sledi ameriškemu zgledu in želi po vsem svetu v prijateljskih državah postaviti vojaška oporišča, prek katerih bi postala prava svetovna velesila.

Vpliv Kitajske v Aziji

Kot je za The Washington Post dejal neimenovani vir, bo v regiji kmalu zraslo več kitajskih vojaških postojank. Večina drugih držav v jugovzhodni Aziji namreč meni, da ima Kitajska zgodovinsko pravico do večje vojaške prisotnosti v regiji in da je odpiranje vojaških oporišč v drugih državah le globalni trend multipolarnosti sveta.

Po trditvah ameriškega obrambnega ministrstva Kitajci načrtujejo gradnjo vojaških oporišč na Tajskem, v Singapurju, Indoneziji, Pakistanu, Šrilanki, Tanzaniji in Združenih arabskih emiratih.

Kitajska mornarica že bolj številčna od ameriške

Kitajska že ima 355 vojaških ladij (podmornice, letalonosilke, uničevalci …), do leta 2030 jih nameravajo zgraditi še več kot sto. Za primerjavo, ameriška mornarica ima 297 bojnih ladij. "Vendar Kitajci za učinkovito uporabo mornarice potrebujejo oporišča po vsem svetu. Učinkovitost mornarice pada eksponentno z večanjem razdalje med ladjami in oskrbovalnimi bazami," je za The Washington Post dejal direktor raziskovalnega inštituta za kitajsko mornarico Andrew Erickson.