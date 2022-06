Kitajci zgolj z roboti klonirali prve pujse na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski znanstveniki trdijo, da so s pomočjo robotov uspešno klonirali prve prašiče na svetu. Ta tehnika brez prisotnosti osebja pri tem dolgotrajnem in zapletenem procesu bi lahko koristila kitajskemu kmetijstvu in potrošnikom, državi pa pomagala tudi zmanjšati odvisnost od uvažanja teh živali, poroča ameriški Mashable.

Chinese scientists produce world’s first pigs cloned entirely by robot https://t.co/vmunjTK5ys — South China Morning Post (@SCMPNews) June 2, 2022

Kitajski raziskovalci z univerze v Nankaiju so domnevno našli način za kloniranje prašičev izključno z uporabo robotov, kar bi lahko pomenilo porast avtomatiziranega kloniranja živali.

Podvig so dosegli, ko je nadomestna svinja na univerzi marca letos skotila sedem kloniranih prašičkov.

"Vsak korak postopka kloniranja je bil avtomatiziran in vanj niso bile vključene nobene človeške operacije," je povedal Liu Jaovei, član ekipe, ki je razvila sisteme in proces robotskega kloniranja pujskov.

Z roboti manj napak in poškodb celic

Na univerzi so sicer že pred tem, leta 2017, trdili, da so uspešno klonirali pujske s pomočjo robotov, a takrat so pri številnih delih postopka še vedno sodelovali ljudje, kar je omogočalo tudi višjo stopnjo napak.

Ekipi je uspelo izboljšati svoje algoritme, da bi omogočili proces, ki ga v celoti upravljajo in izvajajo roboti, še trdijo na univerzi. "Naš sistem, ki ga poganja umetna inteligenca, lahko izračuna obremenitev v celici in usmerja robota, da uporabi minimalno silo za dokončanje postopka kloniranja, kar zmanjša poškodbe celic, ki jih povzročijo človeške roke," je dejal Liu. Foto: Reuters

Ta novi razvoj bi lahko Kitajski omogočal novo metodo za nakup svinjine, saj se država kot največji svetovni porabnik svinjine že leta zanaša na uvoz prašičev, namenjenih izključno za vzrejo, kar povzroča velike stroške.

Prihodnost robotskega kloniranja v velikem obsegu?

Pan Dengke, nekdanji raziskovalec na Kitajski akademiji kmetijskih znanosti, ki je leta 2015 tudi pomagal pri izdelavi prvega kloniranega prašiča v državi, je ob tem dejal, da bi bil novi sistem lahko revolucionaren, če bi ga uspešno distribuirali v velikem obsegu.

Omenil je, da je bil prenos jedra somatskih celic (tradicionalni način kloniranja) sorazmerno bolj dolgočasen in zamuden v primerjavi z novim sistemom. Pred tem si je Pan vsak dan ročno prizadeval ustvariti več kot 1.000 klonov, zaradi česar je zaradi težavnosti tradicionalnega postopka čutil bolečine v hrbtu. Ker novi proces uporablja robote, je stopnja uspešnosti postopka kloniranja bistveno višja zaradi nižje stopnje poškodovanih celic.

Ta težava je do zdaj zadrževala široko uporabo metod kloniranja, vendar bi zdaj lahko bila nepomembna, če bi se robotska metoda izkazala za dosledno - morda celo do te mere, da bi se razvila v komplete za kloniranje, ki jih lahko uporabljajo podjetja in ustanove, ki se ukvarjajo s kloniranjem.