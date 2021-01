Tim Kores – Kori: Pet dni po Pohorju reševal pujska

Oglasno sporočilo

Voditelj na Hitradiu Center Tim Kores – Kori je človek, ki rad priskoči na pomoč, še posebej, ko gre za živali. Že večkrat se je javno zavzel za pomoč zapuščenim živalim, pogosto posreduje pri iskanju doma za izgubljenčke, sam pa je iz Irske posvojil dva hrta, pa tudi dva kužka iz zavetišča, ki ju ima pri babicah. Ko je za praznike na Pohorju, kjer živi zadnja leta, opazil majhnega pujska, kako izgubljen in prestrašen tava v snegu, mu je takoj želel pomagati. Ker je pujska nekdo od pohodnikov prestrašil, je ta zbežal in Kori se je kar pet dni trudil, da bi ga našel. Na koncu mu je uspelo. Kori je še uredil, da je pujsek že pri dobrih ljudeh, kjer bo, kot je zapisal na svojem Facebooku, "debela čunika do konca".

