Je to prihodnost? Kitajci zgradili ladjo velikanko, v kateri bodo gojili ribe.

Pred dnevi je iz kitajskega pristanišča Čingdao zapeljala prva morska gojilnica rib, ki ima v trupu kar 15 rezervoarjev in bodo v njih na letni ravni lahko "pridelali" do 3.700 ton različnih rib.

Ladja je dolga 250 metrov, široka 45 metrov in ima 130 tisoč ton izpodriva. V njej je petnajst rezervoarjev z morsko vodo, vsak izmed teh rezervoarjev pa je večji od dveh običajno velikih plavalnih bazenov. Potem ko je ladja uspešno izplula iz pristanišča Čingdao 20. maja, se bo zdaj odpravila v Rumeno morje, ki je severni del Vzhodnokitajskega morja, kjer bodo gojili določene vrste rib.

Gojenje rib v idealnih pogojih

Ker se bo ladja lahko premikala po svetovnih morjih, bo tako lahko izkoristila različne pogoje, ki ji zahteva določena vrsta rib. Tako bodo lahko gojili ribe v različnih okoljih v različnih morjih, vse to pa bo potekalo ob optimalnih temperaturah morja.

Ladjo je načrtovalo in zgradilo podjetje v državni lasti Čingdao Conson Development Group. "Delamo velike korake naprej k uresničitvi državnih načrtov o izdelavi flote pametnih ribjih farm. Glavi cilj izdelave takšne ladje je, da bomo lahko gojili ribe brez onesnaževanja okolja in v okolju, ki še ni onesnaženo. Naslednji cilj projekta, ki bo izveden v sodelovanju s China Shipbuilding Group, največjo svetovno ladjedelniško skupino, je povečanje števila ladij s temi kvalifikacijami na 50."

Prostornina rezervoarjev je 80 tisoč kubičnih metrov. Foto: Kitajska akademija ribiških znanosti

Čez dve leti še dve novi ladji

Pri podjetju so že začeli izdelavo dveh novih ladij. Dokončani in pripravljeni na uporabo naj bi bili marca 2024, izdelavo četrte, še nekoliko bolj izpopolnjene in tehnološko napredne ladje, pa naj bi po zdaj znanih podatkih začeli izdelovati konec prihodnjega leta. Prav vse so opremljene s podvodnimi kamerami, senzorji in samodejnimi krmilniki.

Kakšne ribe lahko gojijo znotraj ladje?

Ali gre za uspešen projekt, bo znano šele jeseni, ko bodo iz umetnih bazenov začeli loviti rumene krokarje, ki so zaščitne ribe Vzhodnokitajskega morja. Glede na dosegljive podatke bodo v prihodnje v svojih bazenih gojili več različnih vrst rib, vse od atlantskega lososa, gofa in rombov.

Gofe bodo gojili v Vzhodnokitajskem morju, kjer se temperatura morja giblje med 25 in 28 stopinjami Celzija. Atlantskega lososa in gofe pa bodo gojili v hladnejših vodah Rumenega morja, kjer je temperatura morja bistveno nižja, in sicer je okoli dve stopinji Celzija. Kot so zapisali pri kitajski akademiji ribiških znanosti, bodo v največji meri gojili predvsem lososa, za katerim je tudi največje povpraševanje.