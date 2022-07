Kaj se dogaja v Skandinaviji? Tokrat pokol v danskem nakupovalnem središču

Priče, ki jih navajajo danski mediji, so opisale, da je osumljenec poskušal prevarati ljudi, češ da je njegovo orožje ponarejeno, da bi jih tako pripravil do tega, da se mu približajo. Po prvih strelih se je proti izhodu iz nakupovalnega središča zgrnilo več kot sto ljudi.

Priče, ki jih navajajo danski mediji, so opisale, da je osumljenec poskušal prevarati ljudi, češ da je njegovo orožje ponarejeno, da bi jih tako pripravil do tega, da se mu približajo. Po prvih strelih se je proti izhodu iz nakupovalnega središča zgrnilo več kot sto ljudi. Foto: Reuters

V nedeljskem streljanju v nakupovalnem središču v danski prestolnici Koebenhavn so umrli trije ljudje, več je bilo ranjenih. Trije med njimi so v kritičnem stanju. Policija je kmalu po napadu aretirala 22-letnega Danca, ki naj bi deloval sam, njegovi motivi pa zaenkrat ostajajo nejasni. Po zadnjih podatkih naj ne bi šlo za teroristično dejanje.

Izmed smrtnih žrtev sta bila dva najstnika, fant in dekle, oba stara 17 let, in pa 47-letni ruski državljan, ki je živel na Danskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Osumljenca so aretirali na parkirišču, nedaleč od nakupovalnega središča, kmalu po napadu, ki se je zgodil okoli 17.30. Domnevni napadalec naj bi bil stari znanec policije, "vendar le obrobno". Pred sodnika bo stopil danes.

"Ni nekdo, ki bi ga posebej poznali," je na novinarski konferenci povedal načelnik koebenhavnske policije Soren Thomassen in ob tem dodal, da pa je osumljenec znan psihiatričnim službam. Svoje žrtve je izbral naključno in zaenkrat nič ne kaže, da bi šlo za teroristično dejanje, čeprav motiv ostaja neznan, je še povedal načelnik.

Priče, ki jih navajajo danski mediji, so opisale, da je osumljenec poskušal prevarati ljudi, češ da je njegovo orožje ponarejeno, da bi jih tako pripravil do tega, da se mu približajo. Po prvih strelih se je proti izhodu iz nakupovalnega središča zgrnilo več kot sto ljudi.

🚨VIDEO: Man with gun spotted at Fields shopping centre in Copenhagen Denmarkpic.twitter.com/1TVNE9wTJ2 — Breaking News (@NewsJunkieBreak) July 3, 2022

Lepa in običajno varna prestolnica

"Naša lepa in običajno varna prestolnica se je spremenila v delčku sekunde," je ob napadu dejala danska predsednica vlade Mette Fredriksen.

Sožalje je že izrekla tudi danska kraljeva družina, kot tudi finska premierka Sanna Marin in norveški premier Jonas Gahr Store, še navaja AFP.

Pred tednom napad v Oslu

Do streljanja je prišlo teden dni po napadu v središču Osla, ki je terjal dve smrtni žrtvi.

Zadnjemu strelskemu napadu v danski prestolnici so bili priča februarja 2015, ko so islamisti ubili dve osebi in ranili pet ljudi.