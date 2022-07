Vingegaard strl srce bradatemu Nemcu: po devetih dneh je ostal brez pikčaste majice

36-letni nemški kolesarski veteran Simon Geschke je pikčasto majico oblekel v 9. etapi letošnje Dirke po Franciji in v njej preživel devet dni, kar je rekord med nemškimi kolesarji.

🚴🇫🇷 | Geschke huilt tranen met tuiten. Hij verliest de bolletjestrui, maar zal 'm tot in Parijs moeten dragen. Alsof het niet erger kan... 😭😭 #TDF2022



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/3CBBh53TBv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 21, 2022

A to je bolj slaba tolažba za Nemca iz ekipe Cofidis, ki se je na vse pretege trudil, da bi ubranil vodstvo v seštevku najboljšega na gorskih ciljih. Tudi v četrtek, v zadnji pirenejski etapi, je na prvih 58 kilometrih trase, ko je bila cesta položnejša, storil vse, da bi mu uspelo priti v beg, s tem pa je ostal tudi brez vseh možnosti, da bi pobral točke na gorskih ciljih na Aubisqueju, Spandellesu in na zadnjem Hautacamu.

Foto: A.S.O./Pauline Ballet

"Začetek etape je bil izredno stresen," je Geshke povedal v cilju. "Veliko energije sem potrošil, ko sem skušal priti v beg. Ekipa je spet opravila izjemno delo, blizu pristopa na Aubisque smo bili blizu ubežniški skupini, a nam ni uspelo. Vedel sem, da moram na vrhu prelaza Aubisque priti do točk in ker mi to ni uspelo, sem bolj ali maaj vedel, da bo majico nemogoče obdržati. Trenutno sem drugi v razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih, kar niti ni slabo. Pikčasta majica je namenjena najboljšemu hribolazcu na Touru in vem, da jo tisti, ki si jo najbolj zasluži, pravkar tudi nosi," je dejal Geschke.

Thanks for the overwhelming support from Germany and everywhere my friends ❤️

Bit of a heartbreak to lose the jersey on the very last mountainstage but that’s sport. Thanks everyone @TeamCOFIDIS for the support as well. At least we died trying! https://t.co/9PWjxhGpu3 — Simon Geschke (@simongeschke) July 21, 2022

Da mu to ne bo uspelo, je postalo jasno na predzadnjem vzponu 18. etape, še bolj pa po tem, ko je Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), vodilni v skupnem seštevku dirke, prvi pripeljal skozi cilj etape na Hautacamu, ki je bil zaradi karakteristik ocenjen kot vzpon najtežje kategorije (HC), ki prinaša največ točk (20).

Jonas Vingegaard, vodilni na Dirki po Franciji, bo zmagal tudi v seštevku najboljšega na gorskih ciljev. Foto: A.S.O./Pauline Ballet Vingegaard zdaj v seštevku za pikčasto majico pred Nemcem vodi za osem točk, in je glede na to, da so v zadnjih treh etapah na voljo zgolj še tri točke za razvrstitev najboljšega na gorskih ciljih, tudi brez teoretičnih možnosti, da bi mu uspelo sleči Danca, razen če ta ne bi uspe priti do Pariza. Kako hudo mu je ob tem, so včeraj na cilju na Hautacamu, kje je Vingegaard osvojil etapno zmago, 20 točk v boju za pikčasto majico in bržkone že zapečati letošnji Tour, jasno pričale solze, ki so polzele po njegovem obrazu.

"Skupek naporov je bil enostavno usoden, vse kar smo lahko, smo dali od sebe, vsa ekipa," je ob tem povedal Bingen Fernández, eden od športnih direktorjev Cofidisa. "Zavedali smo se, da brez dodatnih točk na prelazu Aubisque tvegamo izgubo majice. Glede na močno konkurenco in dejstvo, da majico zdaj nosi Vingegaard, nimamo ničesar obžalovati. Drugo mesto v taki konkurenci je še vedno častno," je bil zadovoljen Fernandez.

V prejšnjih dveh izvedbah Toura je v seštevku najboljših hribolazcev zmagal Tadej Pogačar, ki je poleg pikčaste majice oblekel še rumeno in belo. Kot kaže se bo letos, kljub izjemni borbeni predstavi, moral zadovoljiti z nazivom najboljši mladi kolesar in drugim mestom v skupnem seštevku, kar je nov vrhunski rezultat za 23-letnega Slovenca in slovensko kolesarstvo.

