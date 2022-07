Pogačar odščipnil sekunde Vingegaardu, nora etapa se je končala z zmago Jumbo-Visme

V živo, Dirka po Franciji, 19. etapa (Castelanu-Magnoac, 188,3 km)

Ključni podatki:

- Zmagovalec etape je postal Christophe Laporte (Jumbo-Visma). Tadej Pogačar (UAE Emirates) je bil peti.

- V skupnem seštevku je vodilni Jonas Vingegaard in ima pred Tadejem Pogačarjem 3:21 prednosti. Tretji je Geraint Thomas z 8 minutnim zaostankom.

- V soboto je na sporedu 40,7 km dolg kronometer.

- Protesniki so po dobrih 30 kilometrih zaustavili karavano in vodstvo dirke je moralo za kratek čas nevtralizirati dirko. Kolesarji so nato nadaljevali z enakim zaostankom kot pred protestom.

Cilj - Neverjeten zaključek. Skoraj je že kazalo, da bo trem ubežnikom uspelo priti do konca, ko je od zadaj kot eksrepsni vlak prihajala glavnina. Ali bolje rečeno Christophe Laporte, ki je uprizoril izjemen zaključek ter se veselil etapne zmage in se tako podpisal pod velik dosežek ekipe Jumbo-Visma. Drugo mesto je osvojil Jasper Philipsen, tretje Alberto Dainese. Tadej Pogačar je prišprintal kot peti in odščipnil Vingegaardu pet sekund.

Foto: A. S. O. 2,8 km do cilja - Napeto je. Še 8 sekund imajo trije ubežniki prednost.

6,4 km do cilja - 10 sekund imajo ubežniki še prednosti. Na koncu je nekaj tehničnih odsekov. Ekipa Jumbo-Visme je povsem v ospredju, saj ne želi, da bi se kaj zgodilo v rumeno oblečenemu Jonasu Vingegaardu. Neuničljivi Wout van Aert je tisti, ki vleče voz nizozemskega moštva.

9,4 km do cilja - Prednost ubežnikov je padla na 14 sekund.

👊With 10km to go, the leaders still have a 11" lead!



👊À 10km de l'arrivée, les trois hommes de tête n'ont plus que 11" d'avance !#TDF2022 pic.twitter.com/3xS3iseWnA — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2022

13,6 km do cilja - Trem ubežnikom še vedno kaže odlično. Njihova prednost je 26 sekund. V glavnini se ekipe, ki imajo v svojih vrstah šprinterje, izmenjavajo pri narekovanju tempa.

22 km do cilja - Trojica ubežnikov ima še vedno 32 sekund naskoka.

30 km do cilja - Glavnini so pobegnili Fred Wright (Bahrain), Alexis Gougeard (B&B) in Jasper Stuyven (Trek) ter imajo 32 sekund prednosti. Povprečna hitrost v današnji etapi je kar 46,6 km/h.

🏁 21KM



The lead trio have a 28" lead with 21km to go!



Le trio possède 28" d'avance sur le peloton à 21km de l'arrivée !#TDF2022 pic.twitter.com/5YwC8kbFDD — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2022

32 km do cilja - Tadeja Pogačarja so hitro ujeli kolesarji Jumbo-Visme, sledil pa je že nov napad drugih kolesarjev.

33 km do cilja - Tadej Pogačar tudi na ravninski etapi poizkuša. Skočil je iz glavnine in poskrbel za dvig adrenalina.

🤍 @TamauPogi promessed he would try EVERYTHING, and that's what he does again!



🤍 @TamauPogi a promis qu'il tenterait TOUT, et c'est ce qu'il fait à nouveau !#TDF2022 pic.twitter.com/PqSdiQc8ib — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2022

35 km do cilja - Ujet je še zadnji ubežnik. Danes bo tako prišel čas za šprint glavnine.

37 km do cilja - Ubežnik Quinn Simmons je začel z vzponom na drugi in hkrati zadnji gorski cilj Cote de Saint-Daunes (1,6 km/6,3-odstotni naklon). Njegova prednost znaša 25 sekund.

41 km do cilja - Tadej Pogačar je ujel priključek z glavnino.

43 km do cilja - Tadej Pogačar je imel težave s kolesom in lovi glavnino. Absurd je v tem, da ima ob sebi tri koleasrje UAE Emirates, ki pa kolesarijo za njegovim kolesom.

42 km | Lekke band voor Tadej Pogacar!



En dat is geen fijn moment, nu het peloton in verschillende groepen is gebroken.



Zijn drie overgebleven ploeggenoten melden zich meteen bij de witte trui, die zelf achter de auto terug kan keren. pic.twitter.com/r1gD5Jf4a7 — NOS Sport (@NOSsport) July 22, 2022

46 km do cilja - Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je izgubil stik s Simmonsom, ki je še edini ubežnik. Ostale je glavnina ujela. Medtem ima Simmons prednost 35 sekund. Zaradi hudega tempa se je glavnina razpolovila. Fabio Jakobsen ima denimo težave.

53 km do cilja - Quinn Simmons (Trek-Segafredo) je skočil, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) mu je sledil. Zdaj sta sama v ospredju.

🇸🇮 @matmohoric passe en tête au sommet de la Côte de la cité médiévale de Lauzerte (CAT 4️⃣).



Il prend 1 point. 👏#TDF2022 ⚪️🔴 pic.twitter.com/y5Bf6cCGJh — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 22, 2022

54 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na prvi od dveh gorskih ciljev, ki sta IV. kategorije. Cote de la cite medievale de Lauzere (2 km/6,2-odstotni naklon) je vzpon, na katerega so se začeli vzpenjati ubežniki.

57 km do cilja - Le še 36 sekund prednosti za ubežnike.

65 km do cilja - Glavnina ne pusti dihati ubežnikom in jih drži na razdalji 55 sekund. Vse kaže, da bomo na koncu spremljali šprint glavnine.

85 km do cilja - 700 metrov je razlika med ubežniki in glavnino, kar pomeni 59 sekund.

😅 Surely the easiest way to watch the #TDF2022 on the "roadside"



😅 Très certainement la manière la plus simple de regarder le #TDF2022 au bord de la route.#TDF2022 pic.twitter.com/DGKcPBmpqm — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2022

97 km do cilja - Glavnina spet ne pusti ubežnikov predaleč. Njihov naskok znaša le 56 sekund. Povprečna hitrost do tega trenutka je kar 46,8 km/h.

115 km do cilja - Ubežna skupina ima 40 sekund prednosti.

123 km do cilja - Takoj, ko je glavnina ujela ubežnika, je sledil nov skok. In spet je Matej Mohorič med ubežniki. Zanimivo je, da je praktično identična skupina, le da v njej ni Nilsa Politta. Ubežniki so tako Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Taco Van der Hoorn (Intermarche-Wanty-Gobert) in Mikkel Honore (QuickStep-AlphaVinyl).

The breakaway is on the verge of being caught by the peloton.



L'échappée est sur le point d'être reprise par le peloton !#TDF2022 pic.twitter.com/3zicoEvv30 — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2022

124 km do cilja - Konec je bega. Mateja Mohoriča in četverico je glavnina posrkala.

129 km do cilja - Le še 30 sekund prednosti za skupino Mateja Mohoriča pred glavnino. Povprečna hitrost znaša 47,6 km/h.

140 km do cilja - Prednost peterice ubežnikov je 1:10. Matej Mohorič je še vedno med njimi. Lani se je v 19. etapi takoj po Pirenejih odpeljal skupini 20 ubežnikov 25 kilometrov pred ciljem. A je danes videti, da bodo imele ekipe s šprinterji svoje načrte, saj na letošnjem Touru slednji niso imeli veliko priložnosti. Zato se prednost ubežne skupine, vsaj za zdaj, ne povečuje, kot bi si kolesarji v njej želeli.

146 km do cilja - Kolesarji so se peljali skozi kraj, v katerem je živel preminuli Nicolas Portal, ki je pred dvema letoma zaradi srčnega napada umrl. Nekadanji kolesar je bil leta 2013 tudi športni direktor pri britanski ekipi Sky.

154 km do cilja - Matej Mohorič je pred etapo dejal: "Pošteno povedano sem bil daleč od mojega najboljšega kolesarjenja. V gorah sem se boril in nisem mogel ujeti ubežnikov. Tudi v etapah, ki mi sicer ležijo. A sem vseeno dal vse od sebe. Ko se bomo vračali iz Pariza, bomo videli, kje smo naredili napake. Pred nami je še veliko dirk. Verjamem, da bom kmalu dobil nazaj močne noge. Hvala vsem navijačem, ki so nas prišli spodbujati. Olajšali ste trpljenje."

156 km do cilja - Etapa je bila začasno prekinjena, ker so bili na progi spet protesniki. Nadaljevala se bo s prednostjo ubežnikov skoraj 1:30.

160 km do cilja - Slovenski kolesar Matej Mohorič je lani dobil podobno etapo, potem ko je bil v begu. Tudi takrat je bila 19. v teku, ko se ekipa vodilnega Tadeja Pogačarja ni spustila v lov za ubežniki. Mohorič je na koncu v velikem slogu osvojil etapo in se še drugič veselil na lanskem Touru. Mu bo uspelo tudi danes?

💪 A breakaway with specialists!



💪 Une échappée de gros rouleurs est en train de se former !#TDF2022 pic.twitter.com/88WwQ2NG2q — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2022

166 km do cilja - Prednost ubežnikov je 1:07. Glavnina ne spusti predaleč peterico kolesarjev.

175 km do cilja - Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Taco Van der Hoorn (Intermarche-Wanty-Gobert) in Mikkel Honore (QuickStep-AlphaVinyl) so v begu in imajo 52 sekund prdnosti.

185 km do cilja - Skupina petih kolesarjev je skočila iz glavnine. Med njimi je tudi Matej Mohorič.

13.10 - Pozitiven na covid-19 je bil tudi Enric Mas (Movistar), ki posledično ni začel današnje etape.

.@EnricMasNicolau no tomará la salida en la 19ª etapa de @letour_es por positivo covid. El mallorquín mantiene un buen estado de salud. ¡Mucho ánimo y cuídate!



A DNS for us on stage 19 of the #TDF2022 is Enric Mas, after returning a positive covid result. Speedy recovery, mate! pic.twitter.com/j7zL6ksufG — Movistar Team (@Movistar_Team) July 22, 2022

13.05 – Z zaprto vožnjo se je začela 19. etapa na Dirki po Franciji, ki bo ravninska. A se lahko zgodi, da bi videli tudi kakšen konkretnejši pobeg. Matej Mohorič bi lahko iskal svojo zadnjo priložnost za odmevnejši rezultat na letošnjem Tour.

13.00 – Pozdravljeni, čas je za novo poglavje letošnje Dirke po Franciji. Pred kolesarji je ravninska etapa. Po spektaklih v Pirenejih si bodo lahko tisti, ki so visoko v skupnem seštevku, nekoliko spočili. V rumeni majici tudi danes kolesari Jonas Vingegaard, ki je prestal vse napade Tadeja Pogačarja in je na dobri poti, da osvoji Tour de France. Njegova prednost pred članom UAE Emirates znaša 3:26.