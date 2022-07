Novi trener Rdečih vragov: Komaj čakam, Ronaldo bo takoj vključen v moštvo

Te dni ne manjka novic o tem, kje naj bi kariero nadaljeval portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo. Pred časom je namignil, da si želi zapustiti Manchester United in z moštvom tudi ni odpotoval na turnejo po Tajski in Avstraliji, a novi trener Rdečih vragov, Nizozemec Erik Ten Hag, je v ponedeljek povedal, da bo 37-letnega napadalca vključil v moštvo.

Cristiano Ronaldo naj bi si želel najti klub, ki bo v naslednji sezoni igral v ligi prvakov, česar Manchester United ne bo, a zanj ni bilo nobene ponudbe. Nazadnje so se širile govorice, da naj bi se petkratni dobitnik Zlate žoge pridružil Janu Oblaku v madridskem Atleticu, a so se temu močno uprli navijači tega kluba, ki se še predobro spomnijo zagrizenih obračunov z mestnim tekmecem Realom in Ronaldove vloge v teh, ko je še nosil dres galaktikov.

"Komaj čakam, da se nam pridruži"

Ronalda je zavrnil tudi pariški PSG, pravzaprav je zavračanje enega najboljših nogometašev zadnjega obdobja postalo kar nekakšna spletna šala, zato je najverjetnejši scenarij ta, da Portugalec ostane v Manchestru. Novi trener, ki je moštvo v zadnjih tednih uigraval na turneji po Tajski in Avstraliji, uvaja svojo filozofijo v klubu, ki je lani s šestim mestom v premier ligi močno zaostal za pričakovanji vodstva in navijačev.

Stavi na trdo delo in popolno disciplino, nogometašem želi spet vcepiti zmagovalno miselnost, jim dvigniti samozavest, kot kaže, pa v tem načrtu vidi tudi Ronalda. "Komaj čakam, da se nam pridruži. Zdaj sem osredotočen na igralce, ki igrajo, in gre jim dobro. So v dobri formi in imam ideje, kako to še nadgraditi, ko pa se vrne še Ronaldo, bo takoj vključen v ekipo," pravi strogi Nizozemec.

V soboto proti Janu Oblaku

Na Tajskem in v Avstraliji so sicer Rdeči vragi gradili tudi "moštveni duh", medtem ko je Ronaldo zaradi družinskih zadev ostal v Evropi, a to po Ten Hagovem mnenju ne bo prevelika težava. V soboto se bo Manchester United na pripravljalni tekmi v Oslu pomeril prav z Atleticom, za katerega se je govorilo, da bi utegnil postati novi dom Ronalda, nato v nedeljo še doma z Rayom Vallecanom, 7. avgusta pa se že začenja nova sezona premier lige, v prvem krogu United čaka domač spopad z Brightonom.

