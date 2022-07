Poročali smo že, da so 37-letnega napadalca povezovali s prestopom v Barcelono, zanj pa naj bi se zanimala tudi Bayern in londonski Chelsea. V sredo zjutraj pa je odjeknila novica, da je Jorge Mendez, Portugalčev agent, Ronalda ponudil tudi francoskim prvakom – PSG. Paris si že več let prizadeva, da bi prvič v zgodovini kluba osvojili ligo prvakov, in kdo bi bil za to primernejši kot Cristiano Ronaldo, a vse kaže, da v že tako zvezdniško prenasičeni ekipi ni prostora zanj. Kot poroča francoski častnik Le Parisien, so možnost, da bi se Ronaldo preselil v francosko prestolnico, pri PSG hitro zavrnili.

🚨 PSG have sensationally rejected the chance to sign Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/X6duRY8yrG — SPORTbible (@sportbible) July 12, 2022

Pri Parizu so Mendezu odgovorili, da trenutno ni pravi čas, da bi v svoje vrste sprejeli še Ronalda, saj v blagajni Parižanov ni prostora za še eno astronomsko plačo.

Poleg finančne ovire pa se pri Parizu te dni že spopadajo tudi z vprašanjem, kako v isto ekipo postaviti Neymarja, Messija in Kyliana Mbappeja. Novi trener PSG Christophe Galtier namreč v svoji priljubljeni formaciji ne potrebuje toliko napadalcev, zato za Ronalda ni prostora.

Ten Hag naj bi v prihonji sezoni še vedno računal na Ronalda. Foto: Reuters Novi strateg rdečih vragov Erik Ten Hag kljub temu, da Portugalec išče nov klub, nanj še vedno računa. "Računamo, da bo Ronaldo z nami ostal še to sezono," je na govorice o njegovem odhodu odgovoril Ten Hag. "Veselim se sodelovanja z njim. Slišal sem, da si želi zapustiti klub, a kot pravim, Ronaldo ni na prodaj, in želim si ga v svoji ekipi, da skupaj žanjemo uspehe," je Ronaldov odhod še komentiral Nizozemec. Kot je še povedal na tiskovni konferenci, se je z Ronaldom že pogovoril in je s Portugalcem v dobrih odnosih, zato ne vidi razloga, zakaj ta ne bi ostal v Unitedu.