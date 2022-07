Nogometaši Evertona so v petek na pripravljalni tekmi s 3:0 odpravili ukrajinski Dinamo Kijev, za katerega je do začetka vojne med Ukrajino in Rusijo igral tudi slovenski reprezentant Benjamin Verbič. Na srečanju, ki so ga pri Evertonu poimenovali z imenom "tekma za mir", so počastili tudi enega izmed navijačev domačega kluba.

Everton supporter Paul Stratton was brought on to take a penalty in a friendly match against Dynamo Kyiv.



He has been delivering supplies by car to refugees of the Russian invasion in Ukraine 👏 pic.twitter.com/OrZUUv8vci — ESPN FC (@ESPNFC) July 29, 2022

Paul Stratton je namreč navijač Evertona, ki je močno vpet v pomoč ukrajinskim beguncem med invazijo Rusije na Ukrajino. Štiriinštiridesetletnik je marca skupaj z bratom odšel na Poljsko, kjer je na meji z Ukrajino ves čas zavzeto pomagal ukrajinskim beguncem. "Nisem mogel samo sedeti doma in delati nič," je takrat dejal Stratton, ki se mu je klub, za katerega navija že celo življenje, poklonil s posebno gesto.

Everton supporter Paul Stratton traveled to Poland to deliver supplies and help the Ukrainian refugees fleeing from the war.



Today, they brought him on to take a penalty in their preseason friendly vs. Dynamo Kyiv 💙 pic.twitter.com/KZtDY7TQ6O — B/R Football (@brfootball) July 29, 2022

Že po zadnjem sodniškem žvižgu ga je strateg Toffeejev Frank Lampard ob navdušenju s tribun poslal na igrišče, Stratton se je nato postavil na strel z bele pike in ob podpori domačih navijačev zadel strel z enajstih metrov ter si tako pričaral večer, ki ga ne bo pozabil do konca življenja.

