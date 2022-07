Rapsodija Bayerna na festivalu zadetkov v Leipzigu

Mladi Nemec Jamal Musiala, ki je star šele 19 let, je popeljal Bayern v vodstvo v Leipzigu. Foto: Guliverimage

Bavarski velikan je v novo sezono vstopil brez dolgoletnega strelskega kralja bundeslige Roberta Lewandowskega. V napadu ga je nadomestil Sadio Mane, donedavni zvezdnik Liverpoola. Senegalec se je izkazal že v prvem nastopu.

Bayern je izvrstno vstopil v dvoboj. Mrežo tekmeca, pri katerem se je nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl znašel v začetni enajsterici, je v prvem polčasu zatresel kar trikrat. V polno sta poleg Maneja zadela še 19-letni Nemec Jamal Musiala in francoski reprezentant Benjamin Pavard.

