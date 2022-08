Otočan zapušča Juventus, grški velikan zamenjal trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Valižan Aaron Ramsey bo nadaljeval kariero v francoskem prvenstvu. Juventus je zapustil kot prost igralec in se odpravil na jug Francije, kjer želi ujeti redno tekmovalno formo, ki bi mu prišla še kako prav v pripravah na nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju.

31-letni zvezni igralec se je pridružil Juventusu julija 2019, a se pri italijanskem velikanu ni naigral. Zbral je 70 nastopov, na katerih je prispeval šest zadetkov in šest podaj. V prejšnji sezoni je kot posojen nogometaš stare dame nastopal za Glasgow Rangers, s katerim se je uvrstil v finale evropske lige, na razburljivem srečanju v Sevilli pa zapravil odločilno 11-metrovko, po kateri je evropsko lovoriko osvojil Eintracht Frankfurt.

Sklenitvi sodelovanja z Nico je vse bližje tudi Kasper Schmeichel. Prvi vratar danske reprezentance je med vratnicama Leicester Cityja vztrajal kar 11 let, zdaj pa se spogleduje s selitvijo v Francijo. Po poročanju Sky Sports je Schmeichel že opravil zdravniški pregled.

Olympiakos ima novega trenerja

Grški nogometni velikan Olympiakos je odpustil trenerja Pedra Martinsa in na njegovo mesto pripeljal Carlosa Corberana, so sporočili rdeče beli iz Pireja. Olympiakos je z 48 državnimi naslovi in 28 pokalnimi rekorder v grškem nogometu.

Devetintridesetletni Corberan, nekdanji španski vratar, je nazadnje dve leti vodil Huddersfield Town, lani je bila ekipa na tretjem mestu angleškega drugoligaškega tekmovanja in na pragu, da se uvrsti v premier ligo. Pred tem je bil dve sezoni pomočnik Marcela Bielse v Leeds Unitedu, kjer je vodil tudi mlajšo člansko vrsto.

Dvainpetdesetletni Poprtugalec Martins je po treh osvojenih ligaških naslovih in enem pokalnem nedavno podaljšal pogodbo za dve leti. Predčasno je moral oditi po ponižujočem domačem porazu prejšnji teden v kvalifikacijah za ligo prvakov z 0:4 proti Maccabiju Haifi iz Izraela.