Fabregas se seli v italijansko Serio B

Cesc Fabregas, ki je s špansko nogometno reprezentanco leta 2010 osvojil naslov svetovnega prvaka, leta 2008 in 2012 pa evropskega, bo igral v naslednjih dveh sezonah za italijanski drugoligaš Como, je sporočila ekipa iz serie B.

OFFICIAL: Serie B side Como have signed Cesc Fabregas until 2024 ✍️ pic.twitter.com/7MQOAZ1qMQ