Ko je govora o francoski ligi, je tudi letos favorit na papirju le en - bogati klub s Francoske prestolnice, ki je v Franciji osvojil že vse, kar se je osvojiti dalo, manjka jim le še krona v elitni ligi prvakov. PSG bo v napadu spet stavil na trojico zvezdnikov - Neymarja, Lionela Messija in Kyliana Mbappeja. Ti so sami po sebi dokaj veliko zagotovilo, da bi v Parizu morali slaviti enajsti naslov prvaka, s čimer bi postali rekorderji, trenutno so izenačeni s Saint-Etiennom in Marseillom.

Ekipo superzvezdnikov bo letos vodil nekdanji trener OGC Nice Christophe Galtier, ki je zamenjal Mauricia Pochettina. Kako kvalitetna je zasedba PSG, priča že dejstvo, da so po ocenah Transfermarkta skupno vredni prek 933 milijonov evrov, najbližje v francoski ligi jim je trenutno zasedba z Monaca, ki je vredna dobrih 337 milijonov evrov. Paris je v tem prestopnem roku v svojih vrstah z astronomsko pogodbo uspel zadržati francoskega čudežnega dečka Kyliana Mbappeja, poleg tega pa so se jim pridružili tudi Vitinha, Nuno Mendes in kmalu tudi Renato Sanchez, ki se bo v francosko prestolnico preselil iz Lilla.

Med klubi, ki bi lahko presenetili favorizirani PSG, sta tudi Lyon in Marseille. Foto: Reuters

Odpisati ne gre niti zasedbe Lyona

Poznavalci vseeno opozarjajo na zasedbo iz Lyona, s 311,85 milijona tretjo najbolj vredno ekipo v ligue 1. Ta je poskrbela za odmevne okrepitve. Lucasu Paquetaju, Karlu Tokoju Ekambiju in Houssemu Aouarju, ki so bili gonilna sila v prejšnji sezoni, so vodilni v klubu pridružili še Alexandra Lacazetta, Corentina Tolissoja in Nicolasa Tagliafica. Tako so pokazali jasno namero po izboljšanju osmega mesta iz prejšnje sezone, najslabše uvrstitve v tem stoletju.

Po PSG je najbolj vredna ekipa francoske lige ekipa AS Monaca. Foto: Reuters Že omenjeni Monaco, ki je dvakrat zapovrstjo končal na tretjem mestu in je kader okrepil s Takumijem Minaminom in Breelom Embolojem, in Rennes, ki je zadržal okostje ekipe ter tudi najboljšega trenerja prejšnje sezone Bruna Genesia, sodita med tiste, ki bi še lahko mešala štrene pri vrhu, takisto ne gre odpisati Marseilla, ki ima, sodeč po poročanju medijev, precej težav z novim strategom Igorjem Tudorjem, saj se igralci pritožujejo nad njegovimi trenerskimi metodami, obenem se za zdaj niti ekipa ni posebej okrepila glede na prejšnjo sezono.

V zadnjih letih sta vrh krojila tudi Lille in Nice, ki tudi po vrednosti ekip sodita med prvo sedmerico in sta zadnja z več kot 200 milijonov evrov vrednim kadrom, na drugi strani bo hud tudi boj za obstanek, ki bo v novi sezoni še toliko hujši, ker bo izpadla kar četverica, saj bodo prvo ligo s sezono 2023/24 skrčili z 20 na 18 klubov.

Izpadejo kar štirje klubi

Med tistimi, ki so med glavnimi kandidati za izpad, so trije novinci - Ajaccio, Auxerre in Toulouse - ter tudi Clermont, ki mu je odličen začetek prejšnje sezone zagotovil obstanek. Ta četverica je tudi po vrednosti najnižje, Ajaccio, denimo, ocenjujejo na "zgolj" 22,75 milijona evrov, nekaj milijonov več sta vredna Auxerre in Toulouse.

Vse luči bodo tudi letos uprte v PSG in njihove zvezdnike z Mbappejem na čelu. Foto: Reuters Za primerjavo: po Transfermarktu je samo Mbappe približno osemkrat vrednejši, s 160 milijoni je vodilni v ligi, pri PSG je kar 14 igralcev v kadru z vsaj 22 milijoni evrov vrednosti.

V prejšnji sezoni je naziv najboljšega igralca in strelca (28 golov) dobil Mbappe, najboljši vratar je bil njegov soigralec Gianluigi Donnarumma, najboljši mladi nogometaš pa William Saliba iz Marseilla, ki se je vrnil k matičnemu Arsenalu.

Sezona francoske lige se bo končala 4. junija 2023, zaradi svetovnega prvenstva v Katarju bo prekinjena med 12. oziroma 13. novembrom in 27. decembrom.