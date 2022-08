Repas ni imel dvoma, kje bo nadaljeval kariero

Maribor je v torek zvečer sporočil, da se je dogovoril za pogodbo s hrvaškim vezistom Marinom Laušićem, v sredo opoldne pa so oznanili še podaljšanje pogodbe z Janom Repasom, ki bo v vijoličastem ostal do leta 2025. "Najlepše je, ko je zadovoljstvo obojestransko. Tukaj se prijetno počutim, osvojili smo naslov, čakajo nas nove evropske tekme in pri podaljšanju pogodbe ni bilo nikakršnega dvoma. Gremo skupaj naprej, v nove uspešne zgodbe," je ob podaljšanju sodelovanja dejal 25-letni Repas. Člansko kariero je začel v Domžalah. Ker nato v Caenu v Franciji ni dobil prave priložnosti, se je vrnil v Slovenijo in poleti 2020 podpisal za Maribor.

Nova zvestoba: Jan Repas do 2025.



