Haaland že navdušuje v Angliji, Man Utd razočaral navijače

Angleški velikan Manchester United je v novo sezono vstopil z visokimi pričakovanji. Pod vodstvom Nizozemca Erika ten Haga je napovedal boljše rezultate, kot jih je dosegal v prejšnji sezoni, ko je ostal brez lige prvakov. Sodeč po začetku sezone pa čaka nekdanjega trenerja Ajaxa na Old Traffordu še ogromno dela. United je v uvodni tekmi sezone ostal brez točk proti Brightonu (1:2). Junak nekdanjega kluba Jana Mlakarja je postal Pascal Gross.

Razočaranje Cristiana Ronalda po novem spodrsljaju Manchester Uniteda. Foto: Reuters

Nemški legionar je v prvem polčasu dosegel dva zadetka. V drugem delu je pri gostiteljih v igro vstopil tudi Cristiano Ronaldo, a rdeči vragi kaj več od znižanja zaostanka na 1:2, ko je lastno mrežo zatresel Alexis MacAllister, niso zmogli.

Angleški prvak Manchester City je odprl novo sezono povsem drugače kot mestni tekmec United. Izbranci Josepa Guardiole so na zahtevnem gostovanju v Londonu z 2:0 premagali West Ham. Oba zadetka za branilce angleškega naslova je dosegel Erling Braut Haaland. Mladi norveški zvezdnik je najprej v 34. minuti izsilil najstrožjo kazen, jo nato tudi sam uspešno izvedel, nato pa mrežo zatresel še v 65. minuti, ko je izkoristil natančno podajo Belgijca Kevina de Bruyna.

Erling Braut Haaland je v angleškem prvenstvu debitiral z dvema zadetkoma! Foto: Reuters

Srbski rekorder jo je zagodel Liverpoolu

Liverpool je v soboto gostoval v Londonu pri Fulhamu. Ta je dvakrat vodil, a tekma se je končala z delitvijo točk. Srbski napadalec domačih Aleksandar Mitrović je v 32. minuti poskrbel za prvi gol na tekmi in postavil izid prvega polčasa (1:0). Gostje so izenačili v 64. minuti, ko je zabila letošnja okrepitev Liverpoola Darwin Nunez. Urugvajca je Jürgen Klopp v igri poslal v 51. minuti. V 72. minuti je Mitrović z enajstih metrov zadel za novo vodstvo Fulhama, goste pa je pred porazom rešil Egipčan Mohamed Salah v 80. minuti. Pri tem golu je Nunez sodeloval s podajo.

Izkušeni srbski reprezentant Aleksandar Mitrović, ki se je nedavno v ligi narodov pomeril tudi proti Sloveniji in v Beogradu premagal Jana Oblaka, je v izjemni strelski formi. V prejšnji je v tekmovanju championship na 46 tekmah dosegel kar 42 zadetkov in poskrbel za rekord tekmovanja. Foto: Reuters

Na prvo mesto se je po najvišji sobotni zmagi povzpel Tottenham. Izbranci Antonia Conteja, ki so lani gostovali v Sloveniji in v skupinskem delu konferenčne lige izgubili proti Muri (1:2), v tej sezoni pa bodo nastopili v ligi prvakov, so bili doma s 4:1 boljši od Southamptona.

Dvoboj se ni začel najboljše za Londončane, saj so gostje povedli v 12. minuti z golom Jamesa Ward-Prowsa, nato pa je sledil preobrat. Še v prvem polčasu sta za Tottenham zadela Ryan Sessegnon in Eric Dier, v drugem delu pa je najprej Mohamed Salisu zatresel lastno mrežo, nato pa je končnih 4:1 postavil Šved makedonskih korenin Dejan Kuluševski.

Končni rezultat na dvoboju med Tottenhamom in Southamptonom je postavil Dejan Kuluševski. Foto: Reuters

Na zadnji sobotni tekmi med Evertonom in Chelseajem sta se oba polčasa končala s skoraj 10-minutnim sodnikovim podaljškom. V izdihljajih prvega polčasa so modri prek kapetana Jorginha z bele točke povedli z 1:0, nato pa prednost ohranili do konca in se razveselili pomembne zmage v Liverpoolu. Prvi polčas se je zavlekel tako dolgo zaradi hujše poškodbe gležnja Bena Godfreyja (Everton), ki so odpeljali v bolnišnico.

Prvi zadetek v novi sezoni dosegel Martinelli

Gabriel Martinelli se je podpisal pod prvi zadetek v novi sezoni angleškega prvenstva. Foto: Reuters Nogometaši Arsenala v zadnjih letih na začetku angleškega prvenstva niso blesteli in kmalu izpadli iz boja za prvaka. Tokrat pa so v novo sezono angleške lige vendarle vstopili z zmago. Prvi gol je v 20. minuti prispeval Brazilec Gabriel Martinelli, po natančni podaji nove okrepitve Londončanov Oleksandra Zinčenka je žogo z glavo poslal v mrežo, drugega pa so si tekmeci v 85. minuti zabili kar sami, avtogol je dosegel Marc Guehi.

Arsenal je Crystal Palace premagal šele drugič na zadnjih devetih medsebojnih tekmah. Varovanci Mikela Artete so pred to sezono v zadnjih letih kar petkrat izgubili uvodno prvenstveno tekmo, Crystal Palace pa je v zadnjih 22 letih uvodni obračun dobil le petkrat.

Branilec naslova Manchester City bo v nedeljo gostoval pri West Hamu, Manchester United pa se bo pomeril z Brightonom.

Angleško prvenstvo, 1. krog:



Petek, 5. avgust:

Crystal Palace : Arsenal 0:2 (0:1)

Martinelli 20., Guehi 85./ag.



Sobota, 6. avgust:

Fulham : Liverpool 2:2 (1:0)

Mitrović 32., 72./11-m; Nunez 64., Salah 80.



Bournemouth : Aston Villa 2:0 (1:0)

Lerma 3., Moore 80.



Leeds United : Wolverhampton 2:1 (1:1)

Rodrigo 24., Ait-Nouri 74./ag.; Podence 6.



Newcastle : Nottingham 2:0 (0:0)

Schär 58., Wilson 78.



Tottenham : Southampton 4:1 (2:1)

Sessegnon 21., Dier 31., Salisu 61./ag., Kuluševski 63.; Ward-Prowse 12.



Everton : Chelsea 0:1 (0:1)

Jorginho 45.+9/11-m



Nedelja, 7. avgust:

Leicester City : Brentford 2:2 (1:0)

Castagne 33., Dewsbury-Hall 46.; Toney 62., Da Silva 86.



Manchester United : Brighton 1:2 (0:2)

MacAllister 68./ag.; Gross 30., 39.



West Ham : Manchester City 0:2 (0:1)

Haaland 36./11-m, 65.