Pinamonti iz Interja v Sassuolo, Damsgaard v Brentford

Italijanski nogometni prvoligaš Sassuolo se je z milanskim Interjem, kjer igra nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović, dogovoril za prestop napadalca Andree Pinamontija. Kot poročajo italijanski mediji, bo Sassuolo za 23-letnika odštel 20 milijonov evrov.

Pinamonti, ki bo v pogodbi imel odkupno klavzulo v višini 30 milijonov evrov, je v prejšnji sezoni kot posojen nogometaš za Empoli, kjer je bil soigralec Lea Štulca in Petra Stojanovića, dosegel 13 golov na 36 tekmah.

Sassuolo are closing a deal for Andrea Pinamonti 🇮🇹👶



They’ll sign him for €20m with his medical scheduled for tomorrow.



📰 via Di Marzio pic.twitter.com/RzAOhySt3l