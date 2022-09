Vodilni slovenski prvoligaški klub Olimpija, ki je v sedmih krogih zbral maksimalnih 21 točk in si ustvaril lepo prednost pred zasledovalci, se je tik pred koncem prestopnega roka razšel z Marinom Piljem. Hrvat, ki ga je v Ljubljano pripeljal nekdanji trener Olimpije Dino Skender, je v Ljubljani računal na veliko minutažo, a v igri zmajev ni pustil izrazitejšega pečata. Njegove predstave so bile polne nihanja. V tej sezoni je v prvi ligi zbral pet nastopov, na zelenici pa skupno prebil le 261 minut.

Na zadnji dan prestopnega roka Ljubljano in Olimpijo zapušča Marin Pilj. Marin, hvala za vse in srečno v nadaljevanju kariere. pic.twitter.com/9et44VruaW — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 31, 2022

Zadnji dan prestopnega poletnega roka je 25-letni Hrvat, s 165 cm eden od najnižjih nogometašev Prve lige Telemach, končal sodelovanje z Olimpijo. Pogodba bi se mu sicer iztekla šele leta 2024. Trener zmajev Albert Riera bo tako v nadaljevanju sezone v zvezni vrsti posegal po drugačnih rešitvah.

Laci iz Aten v Koper

Žiga Laci je kot najstnik zbral za Muro štiri prvoligaške nastope, nato pa se je leta 2020 preselil v Atene. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Drugouvrščeni Koper je našel zamenjavo za Žana Žužka, novopečenega branilca italijanskega drugoligaša Barija. Novi obrambni steber kanarčkov, ki jim gre v prvenstvu zelo dobro, saj so na visokem drugem mestu, bi lahko postal Žiga Laci. Prekmurec je pred leti, ko je bil še obetaven najstnik, napolnil blagajno Mure, ko se je odpravil h grškemu velikanu AEK Atene.

Mladi slovenski reprezentant si v prejšnji sezoni ni zagotovil mesta v začetni enajsterici, večino tekem je odigral za drugo ekipo Aeka v drugi ligi. Zdaj ima 20 let, v želji po rednem igranju v prvi ligi pa se je vrnil v domovino, kjer bo kot posojen igralec Aeka nosil dres Kopra.

Zadnji dan prestopnega roka so se okrepile tudi Domžale. Najprej je zvezno vrste rumene družine okrepil 30-letni Avstrijec Daniel Offenbacher, nato pa je v Domžale prišel še mladi Hrvat Bartol Barišić. Nadarjeni 19-letni napadalec zagrebškega Dinama bo igral v mestu ob Kamniški Bistrici kot posojen igralec hrvaških prvakov. Posojen je do konca sezone, njegova tržna vrednost znaša 800 tisoč evrov. S tem se je na lestvici najdražjih nogometašev Domžal na prvem mestu izenačil z Avstrijcem Arnelom Jakupovićem.

Tamar Svetlin bi lahko v ponedeljek oblekel dres Brava na tekmi proti Radomljam. Foto: Vid Ponikvar

Prvoligaški klubi nadaljujejo prvenstvo s tekmami 8. kroga od petka do ponedeljka. Jutri bosta tekmi v Novi Gorici (Gorica – Mura) in Kopru (Koper – Celje), v soboto bo Maribor gostil Tabor iz Sežane, v nedeljo Olimpije Domžale, Radomlje in Bravo pa se bosta udarila v ponedeljek. Omenjena kluba sta zadnji dan prestopnega roka pripeljala kar nekaj odmevnih okrepitev. Mlinarjem sta se pridružila Samsondin Ouro (Mura) in Uroš Korun (prost igralec), Šiškarjem pa David Flakus Bosilj (Verona) in Tamar Svetlin (Celje).