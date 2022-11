Neverjeten pretep v Rusiji, rdeči kartoni deževali kot že dolgo ne #video

V nedeljo sta se v St. Peterburgu na derbiju ruskega pokalnega tekmovanja udarila Zenit in moskovski Spartak. Ko se je v sodnikovem podaljšku pri rezultatu 0:0 zaiskrilo med Brazilcem Rodrigom in Nizozemcem Quincyjem Promesom, so se v prepir vključili ne le njuni soigralci, ampak tudi nekateri člani strokovnih vodstev. V nekaj sekundah se je vnel množični prepir, na katerem so padali udarci na vse strani. Sodnik je po vsesplošnem kaosu izključil kar šest nogometašev.

Množični pretep v St. Peterburgu:

Zenit vs Spartak today got seriously out of hand… 😳pic.twitter.com/xSisfaSGq9 — SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022

Pri Zenitu so morali predčasno pod prho trije od šestih brazilskih legionarjev, ki so začeli dvoboj za gostitelje. Rdeči karton so prejeli vročekrvni Malcom, Rodrigo in Wilmar Barrios, pri gostih pa so bili kaznovani Jamajčan Shamar Nicholson, nekdanji napadalec Domžal in stari znanec 1. SNL, Aleksandr Selihov in Aleksander Sobolev.

Za Zenit sicer nastopa tudi Hrvat Dejan Lovren, ki je danes v Katarju pomagal svetovnim podprvakom do zmage nad Kanado (4:1), pri gostih pa je dvoboj s klopi za rezervne igralce spremljal slovenski reprezentančni branilec Miha Mevlja.

Zenit 4-2 Spartak in a penalty shootout of the Russia Cup



Red cards:

🔴 90+6: Nicholson (Spartak)

🔴 90+6: Selikhov (Spartak)

🔴 90+6: Sobolev (Spartak)

🔴 90+6: Barrios (Zenit)

🔴 90+6: Rodrigo (Zenit)

🔴 90+6 Malcom (Zenit) pic.twitter.com/d2UDgv91M8 — M•A•J (@Ultra_Suristic) November 27, 2022

Zenitu in Spartaku kaže najbolje v ruskem prvenstvu. Sta na vrhu lestvice. Zenit, branilec naslova, je v 17 nastopih zbral 42 točk, moskovski Spartak, ki se je pred petimi leti v ligi prvakov dvakrat pomeril z Mariborom, oba dvoboja sta se končala z neodločenim rezultatom, pa šest manj.