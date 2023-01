Okrepilo se je število slovenskih legionarjev v serie A. Po Tiu Cipotu, ki je nedavno okrepil Spezio in napolnil klubsko blagajno Mure, ter mladem vratarju Martinu Turku, ki je sprejel ponudbo Sampdorie, se v najvišji razred italijanskega klubskega nogometa seli še Domen Črnigoj. Nekdanji nogometaš Kopra je v serie A že nastopal. V prejšnji sezoni je v italijanskem prvenstvu nastopal z Venezio, a nato izpadel. 27-letni krilni napadalec je v jesenskem delu igral za Benečane v drugi ligi, zdaj pa se bo po novem dokazoval v klubu iz Salerna, za katerega je še nedavno branil Vid Belec.

Črnigoj bo igral za Salernitano do konca sezone kot posojen nogometaš Venezie, nato pa ga lahko klub z juga Apeninskega polotoka, ki se mu obeta krčevit boj za obstanek, kupi za 1,5 milijonov evrov. Salernitana je za posojo igralca do konca sezone plačala Venezii 400 tisoč evrov.

Seznam slovenskih legionarjev v serie A se je tako povzpel na osem. Za prvoligaške točke se v deželi štirikratnih svetovnih prvakov potegujejo še trenutno poškodovani Samir Handanović (Inter), Sandi Lovrić in Jaka Bijol (oba Udinese), Petar Stojanović in Lovro Štubljar (oba Empoli), Martin Turk (Sampdoria) in Tio Cipot (Spezia).

Stojinović na Poljskem, prihaja Mevlja?

Povečala pa se bo tudi kolonija slovenskih legionarjev v prvi poljski ligi. Jagiellonia Bialystok je že napovedala, da bo danes sklenila dogovor z Dušanom Stojinovićem. Nekdanji kapetan mlade slovenske reprezentance je že na Poljskem, kjer bo danes opravil zdravstveni pregled, nato pa podpisal pogodbo s poljskim prvoligaškem, pri katerem si je v preteklosti služilo nogometni kruh že nekaj Slovencev.

🆕 Jutro (26.01) testy medyczne przed transferem do Jagiellonii Białystok przejdzie Dusan Stojinović 🇸🇮. Jeśli badania nie wykażą nieprawidłowości 22-latek zostanie zawodnikiem Żółto-Czerwonych 🟡🔴. pic.twitter.com/xnaAAHDtan — Jagiellonia 💛❤️ (@Jagiellonia1920) January 25, 2023

To so bili Nemanja Mitrović, Roman Bezjak in Dejan Lazarević, zanj je igral tudi v prejšnji sezoni prvi strelec 1. SNL Srb Ognjen Mudrinski. Nekdanji kapetan Celja bo postal osmi slovenski legionar v poljskem prvenstvu. Tam se dokazujejo Luka Zahović (Pogon), Damjan Bohar in Saša Živec (oba Zaglebie Lubin), Blaž Kramer (Legia), Blaž Vrhovec, Amadej Maroša in Erik Janža (vsi Gornik Zabrze), kar nekaj znanih imen pa se dokazuje v drugi poljski ligi (Rajko Rep, Rok Kidrič, Jaka Kolenc in Egzon Kryeziu). Stojinović ne bo prvič zaigral v tujini, v Rusiji je že nastopal za Khimki. V 1. SNL je pri 22 letih zbral že več kot sto nastopov.

Miha Mevlja je za slovensko izbrano vrsto zbral že 50 nastopov. Foto: Vid Ponikvar

Celjani že razmišljajo, kako zapolniti vrzel v obrambi, po poročanju 24ur.com pa se omenja možnost, da bi v knežjem mestu nadaljeval kariero Miha Mevlja. Eden najboljših slovenskih branilcev je trenutno brez delodajalca. Sodelovanje z moskovskim Spartakom je nedavno prekinil, v bogati karieri pa je v Rusiji branil tudi barve Zenita, Sočija in Rostova, s katerim je pred sedmimi leti nastopil tudi v ligi prvakov. Bo 32-letni Primorec, na katerega resno računa tudi selektor Matjaž Kek, po desetih letih znova zaigral v 1. SNL? V tem primeru bi bil njegov tekmec tudi brat dvojček Nejc Mevlja, ki brani barve Gorice.