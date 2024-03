"Da bi zagotovili javno varnost in preprečili spopade z ljudmi z nasprotne strani, je bil govorec dogodka odstranjen," je v izjavi navedla policija in potrdila, da gre za Sellnerja. Dodala je, da jim je uspelo preprečiti prihod političnih nasprotnikov, da bi se izognili morebitnim spopadom.

Sellner je po lastnih navedbah v Švico prispel po Bodenskem jezeru z gumijastim čolnom. "Vsem ljudem, ki jih skrbi potovanje v Švico, lahko le priporočim, da je vstop preko Bodenskega jezera varen in enostaven," je dejal.

Na srečanju v Tegerfeldnu, ki ga je organizirala skrajno desna skupina Junge Tat in je potekalo v soboto v najeti dvorani, je Sellner nameraval predstaviti svojo knjigo na temo množičnega izgona migrantov.

"Ko je lastnica izvedela za naravo dogodka, je odpovedala najemno pogodbo," je pojasnila policija. Vendar skupina Junge Tat ni prekinila srečanja, policija pa je morala posredovati, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Today the police in the Kanton of Aargau, Switzerland stormed a speech, turned off the electricity, handcuffed me and performed a push back. I am not allowed to enter Aargau for 2 months. The reason?



👉 I presented my book about #remigration. The police claimed that this… pic.twitter.com/ze7Bx5kd5y