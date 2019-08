V streljanju v mošeji na Norveškem ena oseba ranjena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preiskovalci so sicer nedaleč od kraja napada odkrili truplo mlade ženske, ki naj bi bila povezana z napadalcem.

Policija je bila o napadu obveščena nekaj po 16. uri. Po navedbah prič je v mošejo vstopil mlad moški bele polti, oblečen v črno, s čelado na glavi in neprebojnim jopičem. V mošeji Al Noor so bile sicer v času napada le tri osebe.

Ena oseba je v napadu po navedbah policije utrpela "lažje poškodbe". Strelec naj bi po prvih ugotovitvah deloval sam.

"Gre za mladega Norvežana z norveškim ozadjem. Živi v bližini," je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik policije v Oslu Rune Skjold. Storilec je bil ob tem že pred napadom policiji poznan, a ga ne bi mogli opisati kot nekoga s "kriminalnim ozadjem", je dodal.

Moški v zgodnjih 20 letih je bil aretiran in pridržan. Zaslišali ga bodo tako v zvezi s streljanjem v mošeji kot tudi z domnevnim umorom.

Kako je umrla mlada ženska?

Le nekaj ur po napadu v mošeji so namreč policisti v hiši v kraju Baerum odkrili truplo mlade ženske, ki je bila povezana z napadalcem. "Truplo mlade ženske so policisti odkrili, ko so vstopili v hišo, kjer živi aretirani moški," je pojasnil Skjold.

Policija med drugim preverja spletno aktivnost napadalca in je odkrila "številna sporočila na internetu, družbenih medijih in forumih", je dodal. Televizija TV2 je poročala o sporočilu, ki je poveličevalo marčno smrtonosno streljanje v dveh mošejah v mestu Christchurch na Novi Zelandiji in je bilo objavljeno le nekaj ur pred sobotnim incidentom.

Vodja mošeje Irfan Mushtaq je medijem povedal, da je bil eden od pripadnikov njihove cerkve ustreljen. Po navedbah Mushtaqa je imel napadalec pri sebi več kosov orožja, a ga je obvladal eden od vernikov.

Mushtaq je na prizorišče prispel kmalu zatem, ko so ga obvestili o napadalcu, in je pričakal policijo. "Videl sem raztresene naboje, kri na preprogi in enega od naših članov, ki je sedel na storilcu, prekrit s krvjo," je povedal.

Mošeja sicer pred streljanjem ni prejela nobenih groženj. Moški, ki je obvladal napadalca, pa je bil star 75 let in je bral koran po molitvi.

Napad se je zgodil na predvečer muslimanskega praznika kurban bajram. Policija je obljubila, da bo na ulice poslala okrepitve in tako zagotovila vernikom karseda varno praznovanje.