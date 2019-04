Vodja skrajnih identitarcev v Avstriji: Hvala, gospod Janez Janša. Ste časten človek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski mediji so pod drobnogled vzeli povezave in simpatije med skrajnim Gibanjem identitete in največjo slovensko opozicijsko stranko SDS, ki jo vodi Janez Janša.

Medtem ko se avstrijska vlada v zadnjih dneh na vse načine poskuša distancirati od skrajnega gibanja identitarcev, so avstrijski novinarji pod drobnogled vzeli tudi odnose med identitarci in največjo slovensko opozicijsko stranko SDS. Vodja identitarcev v Avstriji Martin Sellner, ki se je zaradi donacije osumljenca za teroristični napad v novozelandskem Christchurchu znašel pod drobnogledom avstrijskih preiskovalcev, se je prvaku SDS Janezu Janši na Twitterju za podporo včeraj zahvalil tudi v slovenščini.

Sellnerja preiskujejo zaradi donacije napadalca iz Christchurcha

"Hvala, gospod Janez Janša. Ste časten človek. Hvala," se je predsedniku SDS Janezu Janši na Twitterju v sredo zahvalil prvi mož avstrijskega skrajnega identitarnega gibanja Martin Sellner. Avstrijski mediji so Sellnerjevo zahvalo Janši povezovali s tem, da je šef SDS na omenjenem družbenem omrežju nedavno objavil zapis omenjenega gibanja.

Zaradi donacije osumljenca za teroristični napad v novozelandskem Christchurchu se je vodja avstrijskih identitarcev Martin Sellner znašel v kriminalistični preiskavi. Foto: Reuters

Prvak SDS je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zadnji tvit gibanja identitarcev delil potem, ko so se simpatizerji gibanja postavili v bran Sellnerju, ki ga kriminalisti pri naših severnih sosedih preiskujejo zaradi donacije osumljenca za nedavne teroristične napade na Novi Zelandiji. V napadih, ki jih je izvedel desničarski skrajnež iz Avstralije, je bilo ubitih 50 ljudi, tudi otroci. Napadalec je leta 2016 obiskal tudi Slovenijo, v Avstriji pa je bil od 27. novembra do 4. decembra lani.

Tvit s Sellnerjevo zahvalo Janši delil tudi poslanec Mahnič

Tvit s Sellnerjevo zahvalo Janši je na Twitterju delil tudi poslanec SDS Žan Mahnič, ki je po poročanju APA lani na dan prisege vlade Marjana Šarca na omenjenem družbenem omrežju delil fotografijo knjige Manifesta za domovino, ki je projekt identitarnega gibanja. Knjiga je izšla pri založbi Nova obzorja, ki je v solastništvu SDS, Mahnič pa jo je ob prisegi Šarčeve vlade prinesel tudi v državni zbor.

Povezave in simpatije med SDS in identitarci po poročanju avstrijskih medijev sežejo še dlje. Po poročanju spletnega medija Tagesstime se je slovesnosti ob ustanovitvi podmladka SDS decembra lani poleg prvaka SDS udeležil tudi predstavnik identitarcev, kranjska podružnica največje opozicijske stranke pa je skupaj z identitarci ob tem organizirala razpravo o migracijah.

V SDS poročanje avstrijskih medijev označili za prvoaprilsko prevaro

Predstavniki slovenske veje Gibanja identitete so na Twitterju omenjene navedbe avstrijskih novinarjev že zanikali. "Naš predstavnik ni bil lani na obletnici SDM, ampak leta 2017, torej predlani," so zapisali predstavniki gibanja, poročanje avstrijskih medijev pa označili za lažne novice.

Klasični FAKE NEWS. Naš predstavnik ni bil lani na obletnici SDM, ampak leta 2017, torej predlani. @ZmagoPlemeniti pa na vratih pisarne nima napisa "Ljubezen do domovine ni zločin", ampak "Domoljubje ni zločin". Bo treba ponoviti schnelkurz iz nemščine 🤣🤣🤣 https://t.co/3PxigZRAGQ — Generacija identitete Slo (@Gen_ID_SLO) April 3, 2019

Na Twitterju se je na zadevo odzval tudi tiskovni predstavnik SDS Miro Petek, ki je poročanje o povezavah in simpatijah med SDS in identitarci označil za prvoaprilsko šalo: "Ta nateg z datumom 1. april je kupila avstrijska državna agencija APA oziroma vir iz Slovenije. Raziskovali so, kako Gibanje identitete retvita tudi Janez Janša. Agencija APA je pa res najbolj zvesta naslednica Tanjuga."

Ta nateg z datumom 1.april je kupila avstrijska državna agencija APA. Oziroma, vir iz Slovenije. In raziskovali so, kako @Gen_ID_SLO tudi @JJansaSDS retvita. Agencija APA je pa res najbolj zvesta naslednica Tanjuga. #butli https://t.co/EJaqLC0AA1 — miro petek (@miro5ek) April 3, 2019

Kurz od svobodnjakov zahteva, da prekinejo stike z identitarci

Za razliko od SDS se avstrijska ljudska stranka (ÖVP) v zadnjih dneh poskuša na vse načine distancirati od gibanja identitarcev. Avstrijski kancler Sebastian Kurz (ÖVP) je od koalicijskih svobodnjakov (FPÖ) že zahteval, da prekinejo stike z identitarnim gibanjem, na Dunaju pa razmišljajo tudi o razpustitvi omenjenega gibanja.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz (FPÖ) je od koalicijskih svobodnjakov (FPÖ) pred dnevi zahteval, da prekinejo vse stike s skrajnimi identitarci. Foto: Reuters

"Desničarski skrajneži niso nič boljši od islamskih skrajnežev. Obe radikalni ideologiji predstavljata nevarnost za našo državo, v naši svobodni in liberalni družbi nimata mesta," je poudaril Kurz.

Kurzu je prekipelo zaradi medijskega razkritja, da so si identitarci in funkcionarji FPÖ v Linzu delili neko hišo. V vili, ki je v lasti študentskega združenja, povezanega s FPÖ, so namreč po poročanju avstrijskih medijev bivali tudi člani lokalne identitarne organizacije.

Avstrijski podkancler in vodja FPÖ Heinz-Christian Strache je sicer že prejšnji teden poskušal pomiriti ozračje. Poudaril je, da med FPÖ in identitarnim gibanjem ni nobene povezave ter da identitarci v svobodnjaški stranki ne smejo imeti nobene funkcije.