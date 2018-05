Generacija identitete: skrajno gibanje, ki je z volitvami v Sloveniji dobilo nov zagon

Tik pred volitvami se v Sloveniji krepijo aktivnosti Generacije identitete, skrajno desnega gibanja, ki se je v evropske države razširilo iz Francije. Kdo so voditelji in člani slovenske veje gibanja, ki se bori proti "migrantom, istospolnim, liberalcem, globalistom, Sorosu in socialistom"? Kaj o gibanju ve policija in kaj je njegov predstavnik počel na prireditvi podmladka SDS?

V predvolilnih kampanjah se pogosto zgodi, da se razum umakne interesom. Temu smo v zadnjih tednih priča tudi v Sloveniji.

Čeprav v našo državo že tri leta ne prihajajo kolone ljudi iz Sirije, Iraka in drugih držav, policija pa stanje kljub povečevanju nezakonitih prehodov v zadnjih mesecih ocenjuje kot obvladljivo, begunci oziroma migranti spet postajajo prva tema volilne kampanje.

Večina strank tekmuje v napovedih varnostnih ukrepov na meji s Hrvaško, ki je že od leta 2016 zavarovana z bodečo žico. Govori se o novih "valovih beguncev", čeprav teh po uradnih podatkih ni.

To je seveda voda na mlin desnici, ki se poskuša predstavljati kot varuh pred “migrantsko nevarnostjo”. Vlado tako zaradi domnevno preblagih ukrepov pri zaščiti meje najbolj napadajo SDS Janeza Janše, SNS Zmaga Jelinčiča, SLS Marka Zidanška, Stranka slovenskega naroda (SSN) Andreja Šiška in lista, ki jo je ustanovil Bojan Požar.

Prihaja Generacija identitete

V senci tega dogajanja v Sloveniji v zadnjih mesecih tudi pri nas svojo aktivnost počasi, a vztrajno krepi organizacija, ki v "migrantskem zlu" vidi priložnost za obračun z Evropo, kot smo jo poznali do zdaj.

Prejšnji mesec je zaživela nova spletna stran Generacije identitete. Gre za slovensko vejo tako imenovanega identitarnega gibanja, skrajno desne organizacije, ki se je leta 2002 rodilo v Franciji in postalo del tamkajšnje "nove desnice".

Prejšnji mesec je začela delovati nova spletna stran Generacije identitete. Tudi sicer se aktivnosti gibanja v zadnjih mesecih krepijo. Foto: generacijaid.si

Politično zatočišče je kmalu našlo v Nacionalni fronti, tamkajšnji skrajno desni in evroskeptični stranki, v kateri je v istem obdobju začelo prihajati do menjave generacij. Iz rok očeta Jean-Marie Le Pena jo je pozneje prevzela njegova hči Marine Le Pen.

Nato se je razširilo po Evropi in razmah doživelo v zadnjem desetletju, ko je v Evropo začelo prihajati večje število beguncev in migrantov iz arabskih, azijskih in afriških držav. Gibanje je danes kadrovsko in politično tesno vpeto v stranke skrajne desnice: Alternativo za Nemčijo (AfD), avstrijske Svobodnjake, madžarski Fidesz in druge.

Deluje že v trinajstih državah, od Irske do Romunije in Srbije. Ideloško in finančno je povezano tudi z ameriškim gibanjem Alt-Right, ki je na oblast pomagalo pripeljati Donalda Trumpa. Ima dobro razvejano infrastrukturo; z lastnimi mediji in intenzivno komunikacijo prek družbenih omrežij.

Urjenja članov in poletni kampi

Najmočnejše je v Nemčiji, Avstriji in Franciji, kamor v posebne telovadnice in kampe na "obrambne treninge" hodijo pripadniki gibanja iz drugih držav. Britanski časnik The Independent je pred dnevi objavil tajne posnetke urjenja 200 članov na "Identitarni poletni univerzi". Na njih je videti mlade fante in tudi dekleta v istobarvnih majicah, ki se urijo v bojnih veščinah.

YouTube je eden od ključnih komunikacijskih kanalov nove evropske desnice, na katerem objavlja videoposnetke za novačenje novih privržencev.

Maja lani so pripadniki gibanja v Berlinu poskušali vdreti v prostore pravosodnega ministrstva in se pri tem spopadli s nasprotno skupino protestnikov. Z akcijo, ki so jo izvedli na Brandeburških vratih, so protestirali proti pravosodnemu ministru iz vrst socialdemokratov, ki je z zakonodajo poskušal omejiti širjenje sovražnega govora na spletu.

Z identitarnim gibanjem je bil po poročanju nemškega tednika Der Spiegel povezan tudi eden od vojakov, ki so ga lani v Nemčiji aretirali zaradi načrtovanih atentatov na vidnejše nemške politike in ljudi, ki so aktivni na področju migracij.

Zadnja odmevnejša akcija gibanja je bila v francoskih Alpah, na meji z Italijo, ko so pripadniki gibanja na lastno roko iskali in zaustavljali nezakonite prebežnike. Akcijo so poimenovali Braniti Evropo (Defend Europe v angl.), v njej pa so uporabljali celo helikopter. Junija lani je gibanje najelo celo ladjo, s katero so želeli prestreči čolne, polne beguncev, ki so se iz Libije poskušali prebiti do Italije. Po poročanju britanskega Guardiana so v treh tednih za akcijo zbrali dobrih 56 tisoč funtov.

Stare ideje desnice v novi preobleki

Gre za novo skrajno desnico, ki se od stare razlikuje tako po videzu kot izrazoslovju.

Vodilni ljudje gibanja, recimo Avstrijec Martin Sellner, glavni agitator v akciji Braniti Evropo, niso agresivni obritoglavci, ki bi opiti s pivom napadali ljudi na ulici, ampak so videti kot lepo urejeni gimnazijci. Ne nosijo "spitfire" jaken in bulerjev, ampak puloverje s kapuco in čevlje znamke New balance.

Raje kot črno imajo modro barvo. Ne mahajo s svastikami, ampak z rumeno-črno zastavo s simbolom lambde. Ta grška črka v njihovi ikonografiji simbolizira bitko pri Termopilah, v kateri se je 300 Špartancev uprlo armadi Perzijcev, torej "sovražnikov z vzhoda".

Martin Sellner, eden ključnih mož evropskega identitarnega gibanja. Foto: Reuters Izrazoslovje njihovih voditeljev je skoraj akademsko. Svoja skrajno desna stališča so zavili v celofan evfemizmov, kot so etnopluralizem, remigracija, tradicionalizem, multipolarnost, Evropa narodov, metapolitika ali boj proti kulturnemu marksizmu. Predstavljajo se kot glasniki vse generacije, ki da želi Evropi povrniti identiteto, s tem pa oblast vzeti iz rok generacij, ki da so staro celino spravile na napačno pot.

"Če prevedem, gre za islamofobno, ksenofobno, homofobno in protisocialistično gibanje," poudarja sociolog Dejan Turk, ki se je v Sloveniji v zadnjih letih največ ukvarjal s spremljanjem tega gibanja.

Tarča gibanja po vsej Evropi niso le muslimani in migranti, ampak predvsem istospolni, liberalci, globalisti, socialisti, podporniki Georga Sorosa in preostali – v jeziku pripadnikov – "degeneriranci", torej vsi "nečisti", za katere v "novi Evropi", očiščeni "multikulti" primesi, ne bi smelo biti prostora.

Pripadniki identitarnega gibanja na protestu junija 2017 v Berlinu. Foto: Reuters

Za "domoljubjem" se skriva sovraštvo

Gre pravzaprav za novo različico rasistične ideologije, ki so jo v tridesetih letih prejšnjega stoletja širili nacisti.

Tega posamezne veje gibanja niti ne skrivajo, saj na družbenih omrežjih objavljajo slavospeve Adolfu Hitlerju in Corneliuju Codreanuju, nekdanji vodji Železne garde, romunske antisemitistične organizacije iz obdobja med obema vojnama. Idolizirajo tudi Andersa Breivika, ki je leta na norveškem otoku Utoya pobil 77 članov podmladka norveških socialdemokratov. To je storil v imenu "vojne proti multikulturnosti in muslimanski invaziji v Evropi".

Edina razlika je, da je ta ideologija zdaj preoblečena v nov, politično bolj korekten "domoljubni" jezik, ki daje poudarek "obrambi vrednot", in na videz prijaznejšo, celo "kul" podobo. Generacijam, rojenim po letu 1990, ki so na trg dela začele vstopati v času največje krize, ponuja ves paket: od jasno prepoznavnega zunanjega sovražnika in možnosti za izražanje nakopičene jeze do sveta, v katerem bodo živeli slabše od staršev, do občutka pripadnosti skupnosti.

Kar je bistveno, na vse kompleksne ekonomske, politične in družbene dileme, aktualne v času, ko so ljudje na Zahodu spoznali tudi slabe plati globalizacije, ponuja enostavne odgovore.

Anders Breivik je julija 2011 izvedel napade, v katerih je bilo ubitih 77 ljudi, pretežno mladih levičarjev, ki so bili na poletnem taboru na otoku. Foto: Reuters

Kljub temu je gibanje, ki za frazami o svobodi govora, domoljubju, varnosti in "identiteti" širi sovraštvo, kot tako prepoznalo že več evropskih držav.

Sredi aprila je britansko notranje ministrstvo vstop v državo, kjer bi se morala udeležiti vseevropske konference identitarcev v Londonu, prepovedalo Martinu Sellnerju in vodji madžarske veje gibanja Abelu Bodiju, ker da sta želela širiti sovraštvo. "Grožnjo ekstremizma obravnavamo resno in postavili se ji bomo po robu vsakič, ko jo vidimo," so sporočili z ministrstva.

V Avstriji je policija proti nekaterim aktivistom gibanja sprožila hišne preiskave zaradi njihovih povezav z neonacisti. Gibanje je pod tako rekoč stalnim nadzorom avstrijskih oblasti. Facebook pa je pred kratkim izbrisal profil francoskega identitarnega gibanja. Iz službe za odnose z javnostmi pri Facebooku se na našo prošnjo za komentar niso odzvali.

Kdo je vodja identitarcev?

O slovenski Generaciji identitete uradnih podatkov skoraj ni. Ni znano, kdo je vodja gibanja, kakšna je njegova notranja struktura in koliko ima to v resnici članov.

"O strukturi gibanja pri nas je za zdaj težko ali nemogoče govoriti, razen tega, da gre seveda za mlade ljudi. In predvsem moške, po fotografijah in posnetkih sodeč," poudarja Dejan Turk.

Generacija identitete tako pod tem imenom ni vpisana v register v društev. Donacije sprejema na tekoči račun, ki ga je pri Delavski hranilnici odprlo Društvo za promocijo in ohranitev kulturne identitete. Februarja letos ga je v Radovljici ustanovil David Mojškerc.

Ali je Mojškerc tudi vodja slovenskih identitarcev, ni mogoče preveriti, ker nam z njim ni uspelo stopiti v stik.

Na spletu sicer o Mojškercu ni mogoče najti nobenega podatka. Oseba z istim imenom je leta 2015 sodelovala pri ustvarjanju filma Po poteh izbrisanih, ki govori o kočevskih Nemcih. Financiralo ga je Kulturno društvo nemške govoreče mladine v Sloveniji, ki ga vodi Christian Lautischer.

Ljubezen z avstrijskimi svobodnjaki

Na ministrstvu za notranje zadeve so nas za pojasnila v zvezi z delovanjem društev napotili na upravno enoto Radovljica. Tam so nam pojasnili, da upravna enota ni nadzorni ali prekrškovni organ in po registraciji društva ne nadzoruje delovanja društev. Društvo za promocijo in ohranjanje kulturne identitete tako trenutno ni v nobenem od postopkov.

Skupine identitarcev v Sloveniji sicer delujejo v Ljubljani, Mariboru in Velenju. Iz ikonografije, simbolov in pogoste uporabe bakel je razvidno, da sta njihova kadrovska baza tudi navijaški skupini Green Dragons in Viole.

Spomnimo, mariborski navijači so že leta 2015 na tekmi z Olimpijo s transparentom protestirali proti "migrantom" in izobesili zastavo s keltskim križem, simbolom neonacistov. O domnevno velikem vplivu neonacistov v Green Dragons pa sta že pred tem pisala Večer in Delo.

Na večnem derbiju z Olimpijo so Viole izobesile transparent in zastavo s keltskim križem, kar je NK Maribor prineslo kazen Nogometne zveze Slovenije v višini 15.000 evrov. Foto: Facebook

Viri so nas opozorili še na tesno povezanost slovenskih identitarcev, predvsem štajerske veje gibanja, s kolegi iz Avstrije. V zadnjih treh letih so se pripadniki iz Slovenije udeleževali protibegunskih shodov v Špiljah, Celovcu in drugih mestih, na katerih je bilo mogoče videti slovenske zastave in občasno slišati slovenske govorce.

Ironija je, da so avstrijski identitarci tesno povezani s skrajno desno Svobodnjaško stranko, ki je desetletja ostro nastopala proti slovenski manjšini v Avstriji. Že nekaj časa pa si prizadeva za priznanje tako imenovane staroavstrijske manjšine pri nas. Martin Sellner je bil januarja eden od povabljencev na tradicionalni gala prireditvi, ki jo vsako leto organizirajo svobodnjaki.

Kot je znano, so svobodnjaki člani vlade, ki jo vodi Sebastian Kurz, oster kritik evropske politike do sprejemanja beguncev.

Vse bolj aktivni tudi v Sloveniji – pred volitvami

V zadnjih letih je bilo identitarno gibanje v Sloveniji najbolj opazno po lepljenju nalepk s sovražno vsebino na javnih površinah, pisanju grafitov in izobešanju transparentov Eno od odmevnejših akcij so izpeljali marca lani ob ustanovitvi Gibanja za otroke in družine, ki jo vodi Aleš Primc. Takrat so zasegli več zastav protestnikov, ki so opozarjali na pravice istospolnih.

Toda več podatkov kaže, da se aktivnosti slovenske veje gibanja v času pred volitvami krepijo.

Za zahtevo za "varne meje" se skriva uporaba sovražnega govora proti seriji notranjih sovražnikov: istospolnim, liberalcem, globalistom, socialistom, podpornikom Georga Sorosa in "multi-kulti" družbe. Foto: generacijaid.si

Na Facebooku je bila pred dnevi objavljena fotografija, na kateri 15 oseb s prikrito identiteto drži v rokah transparent z novim spletnim naslovom Generacije identitete.

"Kljub cenzuri in represiji gradimo domoljubno mrežo širom Slovenije. Pred nekaj dnevi smo skupaj s soborci iz Velenja postavili cilje za nadaljnje delovanje Identitarnega gibanja v Sloveniji," piše pod fotografijo.

Na drugi fotografiji, posneto pred dvema meseca pred eno od šol v Velenju, mestu z visokim deležem priseljencev iz nekdanjih jugoslovanskih republik, skupina zamaskiranih oseb drži v rokah transparent z napisom "Integracija je laž" in znakom gibanja.

Na profilih na Facebooku je mogoče opaziti napovedi novih akcij, tudi pohode na južno mejo. Seveda v imenu "domovine, svobode in tradicije". Aprilsko konferenco Generacije identitete v Londonu naj bi obiskal tudi predstavnik iz Slovenije. Kdo je to bil, ni znano, po pridobljenih podatkih pa ga ni bilo med glavnimi govorci.

Že leta 2015 je bilo na protibegunskem shodu v avstrijskih Špiljah mogoče videti tudi slovenske zastave. Foto: Generacija Identitete

Policija: V zvezi z Generacijo identitete nismo dobili prijave

Če delovanje gibanja v nekaterih državah zaradi groženj, ki jo pomenijo za splošno varnost, preiskuje policija, pri nas (še) ni tako.

Na slovenski policiji so nam pojasnili, da so z delovanjem Generacije identitete seznanjeni. "Do zdaj v tej zvezi nismo ugotovili elementov kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti. S tem v zvezi tudi nismo prejeli prijave," so poudarili na policiji.

Ravno nasprotno, v Sloveniji gibanju nekatere stranke celo dajejo legitimnost. Decembra lani je prireditev ob 28. obletnici ustanovitve Socialdemokratske mladine (SDM), podmladka SDS, obiskal tudi predstavnik Generacije identitete Žan Žalec, ki je po dostopnih podatkih član Green Dragonsov. Na tem dogodku je bil navzoč tudi prvak SDS Janez Janša.

Ena od najodmevnejših akcij identitarcev je bilo lansko lovljenje čolnov z begunci, ki so se iz Libije želeli prebiti do Italije. Foto: Reuters

Od SDS smo včeraj poskušali izvedeti, kakšno je stališče SDS do idej identitarnega gibanja in ali člani podmladka SDS v soglasju z vodstvom stranke sodelujejo pri delovanju te organizacije. Odgovora nismo prejeli.

Toda Generacija identitete se vedno opazneje povezuje s stranko, ki tri tedne pred parlamentarnimi volitvami vodi v javnomnenjskih anketah. Blizu sta si predvsem pri vprašanju migrantov, pri katerem SDS ostro nasprotuje begunskim kvotam.

"Identitarci so se prilagodili in vizualno posodobili. Razumejo 'politični marketing'. Čutijo podarjeno priložnost. Le kako ne bi dvigali zastav, ko pa do pred nedavnim vladajoča 'skrajna sredina' izvaja njihov protibegunski program, v največji opozicijski stranki, ki lahko na junijskih volitvah dobi največ glasov, pa imajo 'naravnega' zaveznika?" se sprašuje Turk.

Tako ne preseneča, da pripadniki Generacija identitete delijo vsebine, ki jih objavlja SDS na družbenih omrežjih, nekateri člani SDS pa to počnejo s sporočili, ki jih objavljajo identitarci.

Shod identitarcev v Berlinu. Nemčija je ena od treh držav, kjer je gibanje najmočnejše. Foto: Reuters

Velike simpatije med gibanjem in SDS

Simpatija je več kot očitno "sistemska". Strankarsko glasilo SDS Demokracija je v začetku maja objavilo daljši, idejam gibanja naklonjen članek.

V medijih iz kroga SDS jih javno hvali tudi Bernard Brščič, nekdanji uslužbenec Janševega premierskega kabineta in redni kolumnist Demokracije, ki ostro nasprotuje "večdesetletni multikulti in indoktrinaciji LGBT, ki jo izvajajo globalistične elite".

Kot je znano, je Brščič lani nemški narod označil za "žrtev židovskega vsiljevanja in kurjenja možganov s tako imenovano holokavstologijo". Njegove izjave so sprožile val zgražanja in obsodb. V bran Brščiču je z "zanikanjem mitov o holokavstvu" stopil neznani pisec bloga Kavarna Hayek, ki je - so nas opozorili viri - prenehal objavljati nove vsebine skoraj hkrati, ko je urednik revije Demokracija postal novinar Jože Biščak. Vsebine z omenjenega bloga je sicer redno povzemala spletna stran Nova24TV.

Marca lani se je na nadvozu nad Celovško cest v Ljubljani pojavil transparent, ki je širil lažno trditev, da vsak migrant v Sloveniji mesečno prejme 1930 evrov, kar da je skoraj petkrat več od slovenskega upokojenca. Čeprav je bil transparent "podpisan" s simbolom Generacije identitete, je spletna stran Nova24TV novico o tem objavila z naslovom "Ali je ljudstvu prekipelo?". Akcijo skrajno desne skupine je torej medij iz kroga SDS skušal prikazati kot spontan izbruh ogorčenja državljanov.

Do takih tez čutim mešanico gnusa in prezira. Via @Dnevnik_si pic.twitter.com/2uuR1Cbh24 — Žiga Turk (@ZigaTurk) May 5, 2017

Pozorni poslušalci in bralci Janševih javnih nastopov sicer lahko opazijo, da je prvak SDS v zadnjem letu dni privzel del besednjaka, ki ga uporablja identitarno gibanje.

"V SDS nasproti internacionalizmu postavljamo slovenstvo kot pozitivni patriotizem, v katerem velja, da ker imaš rad sebe, imaš lahko rad tudi druge. Brez tega ni prihodnosti niti za Slovenijo niti za druge evropske narode,” je dejal junija lani ob obletnici afere JBTZ: "Trenutno namreč poteka boj za slovensko in evropsko identiteto. In ta boj je ključen. Vse ostalo je manj pomembno, če ta boj izgubimo."

"V številnih državah se ta boj seli na državno raven, spremljamo pa ga lahko skozi volilne spopade," je še dodal Janša.

Pripadniki neonacistične skupine Nordijsko gibanje odpora na pohodu 1. maja v mestu Ludvika na Švedskem. Njihova ideologija je domala enaka ideologiji identitarcev. Foto: Reuters

"Moč gibanja je v tem, da so njegove ideje postale nekaj vsakdanjega"

Gre torej v resnici za to, da se bodo poskušale tudi prihajajoče volitve prikazati kot del "boja za slovensko identiteto"? Je smisel opozarjanja na migrante, nikoli dokazana nasilna dejanja, za katerimi naj bi stali prosilci za azil, in "probleme v Šaleški dolini in Celjski kotlini" premikanje polja razprave na teren, kjer so politične točke zagotovljene strankam desnice?

Kot opozarja Dejan Turk, se "moč gibanja za zdaj ne skriva v številu članov, ampak v tem, da so njihove ideje postale nekaj vsakdanjega".

Identitarci ne skrivajo, da so za akcijo "Braniti Evropo" tudi rasistični motivi. Foto: Defend Europe "Rezilna žica na meji, večja pooblastila vojski in policiji, begunci kot številke so bile politike vlade Mira Cerarja. 'Skrajna sredina' je bila tista, ki je odprla Pandorino skrinjico, ki je omogočila, da so skrajno desna stališča lažje postala nekaj povsem vsakdanjega. Podobno je bilo na primer v Grčiji," poudarja Turk.

"Kaj je sploh mogoče dodati k prvemu predvolilnemu soočenju na nacionalni televiziji, ko je velik del sodelujočih zahteval več žice, več vojske in več policije," se sprašuje sogovornik.

Sam (edine) rešitve ne vidi v prepovedi teh gibanj, saj "bodo prepovedane skupine, simboli ali zastave že jutri dobili nova imena, oblike ali barve". "Skrajno desnico, in s tem tudi identitarno gibanje, je mogoče premagati samo politično. In na terenu, na ulici," meni Turk.

"Smo danes daleč od tega? Zelo daleč," še dodaja.