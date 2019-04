Brščič neuradno na čelo Domovinske lige, podpredsednica naj bi postala kontroverzna odvetnica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novoustanovljeni desni politični stranki, ki se zgleduje po stranki Liga italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, pred sobotnim kongresom imen kandidatov za vodenje stranke še ne razkrivajo. Kot je pojasnil generalni sekretar stranke Žiga Jereb, jih bodo razkrili na sobotnem kongresu, na katerem pričakujejo okrog 250 ljudi.

Šikovec-Ušajeva z objavo na Twitterju kršila kodeks odvetniške poklicne etike

Po neuradnih informacijah bo vodenje stranke prevzel ekonomist Bernard Brščič, sicer nekdanji državni sekretar v kabinetu nekdanjega premierja Janeza Janše. Brščič bo najverjetneje tudi nosilec liste na evropskih volitvah. Na evropskih volitvah bo nastopila tudi odvetnica Lucija Šikovec Ušaj, ki naj bi se v stranki neuradno potegovala za podpredsedniško mesto.

Po neuradnih informacijah bo vodenje stranke prevzel ekonomist Bernard Brščič, sicer nekdanji državni sekretar v kabinetu nekdanjega premierja Janeza Janše. Foto: STA

Tako Brščič kot Šikovec-Ušajeva sta znana po ostrih protimigrantskih stališčih, ki jih pogosto delita tudi preko družbenih omrežij. Ravno zaradi zapisov na Twitterju je Šikovec-Ušajevo okrcala komisija za etiko pri Odvetniški zbornici Slovenije. Kot je danes poročal Radio Slovenija, je komisija sklenila, da je odvetnica s tem, ko je septembra lani na Twitterju objavila izjavo z žaljivo vsebino, povezano s prebežniki, kršila kodeks odvetniške poklicne etike.

V odvetniški zbornici opozarjajo, da se od odvetnikov kot izobražencev, ki so ustavna kategorija in del pravosodja, utemeljeno pričakuje višja kultura v komunikaciji in odnosih med ljudmi, četudi gre za izjave, ki niso povezane z opravljanjem odvetniške dejavnosti. Šikovec-Ušajeva odločitve kolegov iz odvetniških vrst ni želela komentirati, je pa poudarila, da so njeni zapisi na Twitterju vedno odraz njenega ogorčenja nad stanjem, ne pa zasledovanja kakršnekoli koristi.

Brščič in Šikovec-Ušajeva naj bi kandidirala za evropska poslanca

Jereb odločitve odvetniške zbornice ni želel komentirati, neuradno pa v Domovinski ligi za zdaj o morebitnem umiku kandidature Šikovec-Ušajeve ne razmišljajo. Odvetnico poleg Brščiča sicer omenjajo tudi kot kandidatko Domovinske lige na evropskih volitvah, sicer pa je Šikovec-Ušajeva na zadnjih parlamentarnih volitvah kandidirala na listi SDS, a ni bila izvoljena.

Njeni zapisi na Twitterju so odmevali tudi v času predvolilne kampanje, zaradi njih se je na nekaterih predvolilnih soočenjih moral zagovarjati tudi predsednik SDS Janez Janša. Po lanskih državnozborskih volitev so se poti Janše in Šikovec-Ušajeve razšle.

Prvak SDS Janez Janša je pred dnevi na Twitterju ocenil, da je ustanovitev stranke DOM legitimna, a škodljiva, saj gre vsak glas zanjo na volitvah v škodo tistih desnosredinskih strank, ki lahko prestopijo prag za vstop v Evropski parlament. Foto: STA

Po ostri retoriki, uperjeni zoper prebežnike, istospolne osebe in nekatere druge družbene skupine, je znan tudi Brščič, ki so mu med drugim očitali tudi zanikanje holokavsta. Brščič je sicer zatrdil, da pri Domovinski ligi ne gre za radikalno desno stranko, pač pa stranko suverenistov. Med ključnimi programskimi izhodišči je izpostavil doktrino Najprej Slovenija, torej da je prvo poslanstvo slovenske države zagotovitev varnosti in blaginje slovenskim državljanom.

DOM za več Evrope in manj Bruslja

Prav tako stranka nasprotuje globalnemu sporazumu o migracijah, ki po Brščičevem mnenju poskuša legalizirati vse migracije, s čimer so države prisiljene najprej poskrbeti za blaginjo prebežnikov. Kot tretjo najpomembnejšo točko je izpostavil nasprotovanje procesom federalizacije Evrope, pri čemer po njegovih besedah niso evroskeptični, temveč so "več Evrope in manj Bruslja".

Ustanovitev nove desne stranke tik pred evropskimi volitvami je sicer v javnosti sprožila ugibanja o ozadju njenega nastanka. O tem kroži več teorij, med njimi tudi ta, da naj bi za Domovinsko ligo stala SDS.

Bršič in Šikovec-Ušajeva sta za nekatere medije zatrdila, da ne gre za projekt SDS, Janša pa je pred dnevi na družbenem omrežju Twitter zapisal, da je ustanovitev stranke legitimna, a škodljiva, saj gre vsak glas zanjo na volitvah v škodo tistih desnosredinskih strank, ki lahko prestopijo prag za vstop v Evropski parlament.