Zakaj Janša ne bo šel k Orbanu?

Izvolitev Romane Tomc za eno od podpredsednic Evropske ljudske stranke kaže na to, da bo SDS kljub nezadovoljstvu s ponovitvijo neformalne bruseljske koalicije krščanskih demokratov, socialistov in liberalcev ostala del največje poslanske skupine v Evropskem parlamentu, meni dopisnik Dela iz Bruslja Peter Žerjavič. Zakaj potem predsednik SDS Janez Janša ponavlja, da so vse možnosti še vedno odprte?

"Slovenska demokratska stranka je že pred volitvami zelo jasno povedala, da ne podpiramo enake koalicije, kot je bila doslej, ker mislimo, da je treba v naslednjih petih letih Evropo usmerjati drugače. In da v primeru, da bo vodstvo Evropske ljudske stranke (EPP) oblikovalo takšno koalicijo, nas na tej ladji ne bo. Vprašanje, komu se bomo pridružili in kakšne vse skupine bodo v prihodnjem mandatu v Evropskem parlamentu, pa je v tem trenutku še odprto." Tako je 20. junija govoril predsednik SDS Janez Janša v intervjuju za Radio Ognjišče na vprašanje, ali se SDS spogleduje z izhodom iz Evropske ljudske stranke.

Janša je teden dni kasneje pred vrhom EPP v Bruslju ponovil stališče o problematičnosti tristrankarske koalicije, ki je nato dosegla dogovor o najvišjih položajih v Uniji. Znova je tudi postavil pod vprašaj podporo SDS vnovični kandidaturi Ursule von der Leyen za nov mandat na čelu Evropske komisije. O možnosti izstopa iz "EPP ladje" pa je ponovil, da "so na mizi vse možnosti".

Romana Tomc igra na drugačne strune

Medtem evroposlanka iz vrst SDS Romana Tomc pošilja drugačna sporočila. Prosili smo jo za komentar o domnevnem odhodu SDS iz EPP v kontekstu oblikovanja nove politične skupine v Evropskem parlamentu Patriotov za Evropo, katere pobudnik je tudi madžarski premier Viktor Orban, in v kontekstu omenjenih izjav njenega strankarskega šefa. "Romana Tomc je pred dnevi na omrežju X govorice, da stranka SDS odhaja iz EPP, označila za lažne in sporočila, da stranka SDS tvori in ostaja trdno jedro Evropske ljudske stranke," so sporočili iz njene pisarne. Janševih izjav se v kratki izjavi ni dotaknila.

Medtem ko Janez Janša pravi, da je še vse odprto, Roman Tomc zagotavlja, da SDS ostaja trdno jedro Evropske ljudske stranke. Foto: STA

Četrti mandat Janeza Janše

Tomčeva je bila sicer kot prva Slovenka izvoljena za eno od podpredsednic EPP, opozarja dopisnik Dela iz Bruslja Peter Žerjavič. To je po njegovem mnenju znak, da SDS in Janša ne gresta nikamor. EPP je še vedno daleč največja stranka v Evropskem parlamentu, kar njenim članicam daje večjo težo. Članstvo v EPP je še posebej pomembno ob Janševih ambicijah za četrti premierski mandat. Žerjavič opozarja tudi na dejstvo, da ljudska stranka vedno stopi v bran svojim članom, kar je storila tudi, ko je takratni slovenski premier tretjič vodil vlado in bil tarča kritik zaradi avtoritarnih tendenc.

Je šlo za kupčijo?

Dopisnik Dela pravi, da bi se Janša z odhodom iz EPP potisnil na politično obrobje in bil tako v podobnem položaju kot Orban. Poleg tega ocenjuje, da se je EPP pred evropskimi volitvami pomaknila v desno, kar je dodaten argument proti odhodu. Vprašanje je tudi, kako bi na takšno potezo gledal zmernejši del volilne baze SDS. "S tem ko je Romana Tomc postala ena od podpredsednic skupine, SDS ostaja v EPP. Da so šli v to kandidaturo, da je dobila veliko glasov, je jasno znamenje. To, da je pri tem šlo za neko kupčijo, pa je špekulacija."

Matej Tonin se je odločil molčati

O dogajanju na desnem in skrajno desnem polu evropske politike smo povprašali tudi novoizvoljenega evropskega poslanca in predsednika NSi Mateja Tonina. Kako vidi oblikovanje nove politične skupine v Evropskem parlamentu Patriotov za Evropo, ki želi v svoje vrste privabiti tudi člane EPP? Kako bi se morala EPP politično postaviti do argumentov, ki so botrovali ustanovitvi nove grupacije, saj med drugim pravijo, da želijo postati najmočnejša desničarska skupina v evropski politiki, da dajejo prednost nacionalni suverenosti in da imajo raje svobodo kot red in rajši mir kot vojno? Zelo so kritični tudi do ponovitve neformalne koalicije med EPP, socialisti in liberalci. Tonin nam je sporočil, da za zdaj teh vprašanj ne bo komentiral.