Romana Tomc izvoljena za eno od podpredsednic skupine EPP v Evropskem parlamentu

Romana Tomc, ki je bila na evropskih volitvah v Sloveniji pred desetimi dnevi izvoljena za tretji zaporedni mandat evropske poslanke, je bila danes s 141 glasovi od 170 veljavnih izvoljena za podpredsednico skupine EPP v desetem sklicu Evropskem parlamentu, ki se bo prvič sestal 16. julija. Več glasov je prejelo pet od skupno 11 kandidatov.

"Zelo sem vesela tega rezultata in zaupanja celotne poslanske skupine. Rezultat glasovanja je pokazal, da imamo izjemno podporo. To je tudi zato, ker sem v svojem govoru – pa tudi sicer kolegi poznajo moje delovanje – zelo jasno povedala, da želim, da EPP ostane na tisti strani, kjer so ji volivci namenili največ glasov, in da bom jasno konservativno krilo Evropske ljudske stranke," je Tomčeva povedala po glasovanju v izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju.

Izvolitev poslanske kolegice za podpredsednico skupine je pozdravil novoizvoljeni evroposlanec NSi Matej Tonin. "To pomeni, da je EPP pripoznal dober rezultat celotne slovenske delegacije. Mislim, da je pet glasov v EPP od devetih zelo dober rezultat, zlasti v primerjavi z nekaterimi drugimi delegacijami," je povedal.

V EPP bodo slovenske barve v prihodnjem mandatu zastopali še Milan Zver, Zala Tomašič in Branko Grims (vsi SDS).

Tomc je postala prva slovenska evroposlanka, izvoljena na mesto podpredsednika ali podpredsednice skupine EPP. Je pa bila Tanja Fajon v mandatu 2014-2019 podpredsednica skupine socialistov in demokratov (S&D).

Na čelu EPP še naprej Manfred Weber

Politično skupino v parlamentu, ki bo imela po novem 188 članov, bo medtem še naprej vodil nemški evroposlanec Weber, ki ga je podprlo 161 poslancev. Veljavnih je bilo 169 glasov.

EPP s precej prepričljivo zmago na nedavnih evropskih volitvah ostaja največja politična skupina v Evropskem parlamentu, kar jo postavlja tudi v najboljši položaj v pogajanjih z drugimi političnimi skupinami o vodilnih položajih v institucijah EU, ki še potekajo.

Ta desnosredinska stranka si prizadeva, da bi njihova članica Ursula von der Leyen še naprej vodila Evropsko komisijo.

Tomc je glede podpore von der Leyen poudarila, da pogajanja o vodilnih položajih še potekajo. Kot je dejala, so v SDS že na marčnem kongresu, kjer nemške političarke niso podprli za vodilno kandidatko EPP na evropskih volitvah, postavili jasne pogoje.

"Želimo, da se EPP premakne v desno smer, želimo povezovanje na desni in pri tem ostajamo zelo jasni," je povedala.

Je pa podporo von der Leyen zagotovil Tonin, pri čemer pa si želi, da bi pri nadaljnjem delu Evropske komisije upoštevala rezultate volitev.

Politična skupina EPP danes zaključuje ustanovno sejo, na kateri bodo glasovali še o kandidaturi Roberte Metsole za nov mandat na čelu Evropskega parlamenta. Tomc in Tonin sta napovedala, da jo bosta podprla.