Voditelji članic brez dogovora o vodilnih položajih v EU

Voditelji držav članic se na ponedeljkovih neuradnih pogovorih niso dogovorili o razdelitvi vodilnih položajev v institucijah EU po nedavnih evropskih volitvah, je danes sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Izrazil je prepričanje, da se bodo dogovorili do konca meseca, ko bo potekal še uradni vrh EU.

"Opravili smo dobre pogovore, gredo v pravo smer, vendar se nismo dogovorili," je povedal Michel po pogovorih z voditelji 27 držav članic.

Dodal je, da to niti ni bil namen ponedeljkovega srečanja. Si bodo pa v naslednjih dneh prizadevali, da bi se dogovorili do konca meseca, 27. in 28. junija bo namreč potekalo še uradno zasedanje Evropskega sveta.

"Mislim, da je kolektivna dolžnost 27 voditeljev, da se do konca meseca dogovorimo o vodenju institucij in strateški agendi," je še povedal Michel.

Zapletlo se je zaradi zahteve EPP

Medtem ko je pred pogovori vladal optimizem, se je na srečanju zapletlo, saj naj bi zmagovalka volitev Evropska ljudska stranka (EPP) zahtevala, da bi poleg vodenja Evropske komisije in Evropskega parlamenta polovico petletnega zakonodajnega obdobja vodila še Evropski svet.

Vodenje te institucije naj bi tokrat pripadlo socialistom (S&D), njihov kandidat je nekdanji portugalski premier Antonio Costa. Glede na predlog EPP bi po dveh letih in pol položaj prevzel nekdo iz te stranke.

V EPP po neuradnih informacijah namreč ne želijo, da bi po polovici zakonodajnega obdobja vodili zgolj eno od štirih osrednjih institucij EU. Običajno sta se namreč na čelu Evropskega parlamenta po polovici petletnega obdobja zamenjala predstavnika EPP in S&D. Predsednica parlamenta je trenutno članica EPP iz Malte Roberta Metsola, ki se ji obeta, da bo parlament vodila še dve leti in pol.

Če bi nato vodenje parlamenta prevzel socialist, bi tako EPP ostala samo na čelu Komisije. Ta položaj naj bi namreč še pet let zasedala nemška političarka von der Leynova, ki ji je več voditeljev ob prihodu izreklo podporo.

Med štirimi vodilnimi položaji, ki so del povolilne kadrovske sestavljanke, je še visoki zunanjepolitični predstavnik Unije. Ta se nasmiha estonski premierki Kaji Kallas iz vrst liberalcev.