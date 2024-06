Novoizvoljeni hrvaški evroposlanec razburja: v ferarriju ga je peljal obsojenec za poskus uboja

Bartulica je zanimanje hrvaške javnosti prvič vzbudil v začetku meseca, ko je hrvaški portal Index.hr razkril, da za odplačevanje posojil vsak mesec porabi 3.562 evrov, medtem ko njegova in ženina mesečna plača skupaj znašata le nekaj deset evrov več.

Finančno mu pomaga mama

V ZDA rojeni Bartulica je po tem razkritju pojasnil, da ga vzdržuje mama. "Vsakodnevne življenjske stroške poslanec Bartulica pokriva s sredstvi, ki mu jih je podarila njegova mama," so sporočili njegovi odvetniki.

Iz volilnega štaba v rdečem ferrariju

Poslanec hrvaškega sabora je nove kritike sprožil v nedeljo, ko se je iz volilnega štaba stranke odpeljal v rdečem ferrariju. Kot se je izkazalo kasneje, je luksuzno vozilo vozil večkrat obsojeni zagrebški gostinec Ivko Marić.

Marić je bil v preteklosti po pisanju Indexa obsojen zaradi različnih kaznivih dejanj in prekrškov, med drugim leta 2013 za poskus uboja in poskus povzročitve hude telesne poškodbe. Takrat so mu prisodili štiri leta in tri mesece zapora.

V stranki se distancirajo: Obrača se nam želodec

Predsednik koalicijskega Domovinskega gibanja Ivan Penava je danes na novinarski konferenci glede Bartulice dejal, da mu je žal, da mora odgovarjati na vprašanja, ob katerih se celotnemu DP obrača želodec. "Zahtevam javno opravičilo za vožnjo v ferrariju z osebami iz kriminalnega okolja. Od tega se kot DP jasno in odločno distanciramo," je dejal voditelj skrajno desne stranke.

Opozoril je, da mandat za Evropski parlament ne pripada Bartulici, temveč stranki. Ob tem je Bartulico pozval, naj pojasni svoje početje, sicer bo svojo perspektivo moral iskati drugje. "Od njega kot odgovorne osebe in kristjana pričakujem jasen odgovor, da to ni to, kar zastopa, in da je storil napako," je še dejal Penava.

Plenković: To je neuspeli skeč

Afero je danes v saboru komentiral tudi premier in predsednik vladajoče HDZ Andrej Plenković. "To je neuspeli skeč," je dejal in ocenil, da Bartulica ni vajen pritiska in da je na tak način odgovoril nanj.

Na volitvah za Evropski parlament je šest mandatov sicer osvojila vladajoča HDZ, štiri mandate SDP, po enega pa sta prejela DP in levo-zeleni Zmoremo!.