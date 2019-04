Kurz pritiska na svobodnjake zaradi povezav z identitarci

Avstrijski svobodnjaki (FPÖ) so se znašli pod pritiskom konservativnih partnerjev v avstrijski vladi oz. kanclerja Sebastiana Kurza, potem ko so se v medijih pojavila poročila o njihovih domnevnih povezavah s skrajno desnim gibanjem identitarcev. To gibanje sumijo povezav z avstralskim napadalcem, ki je na Novi Zelandiji ubil 50 ljudi.

Kurz je za časnik Oberösterreichische Nachrichten izrazil pričakovanje, da bo FPÖ zavzela jasno stališče in prekinila vsakršne obstoječe vezi z Identitarnim gibanjem Avstrije (IBÖ). "Desničarski skrajneži niso nič boljši od islamskih skrajnežev. Obe radikalni ideologiji predstavljata nevarnost za našo državo, v naši svobodni in liberalni družbi nimata mesta," je dodal.

Povod za te izjave so bila poročila o povezavah med svobodnjaki in identitarci, ki so se v medijih pojavila v minulih dneh oz. po razkritju, da je desničarski terorist iz Avstralije, ki je v novozelandskem Christchurchu 15. marca napadel dve mošeji in ubil 50 ljudi, identitarnemu gibanju lani nakazal donacijo v višini 1500 evrov.

Sellner se je morilcu za donacijo zahvalil

Avstrijske oblasti so po razkritju donacije uvedle preiskavo IBÖ in njenega vodje Martina Sellnerja zaradi suma sodelovanja v teroristični organizaciji. Sellner je donacijo Brandona Tarranta v ponedeljek priznal in dodal, da ga je tudi kontaktiral in se mu zanjo zahvalil. Drugega stika pa naj ne bi imela.

Glede na poročanje avstrijskih medijev, podkrepljeno s fotografijami, so se svobodnjaški politiki in identitarci udeleževali istih dogodkov, predsednik svobodnjakov Heinz-Christian Strache pa je skupaj s strankarskimi kolegi na spletnih družbenih omrežjih tudi delil objave identitarcev.

Identitarci in funkcionarji FPÖ v isti hiši

Kurz, ki se običajno v javnosti vzdrži izjav na račun koalicijskih partnerjev, se je v ponedeljek odločil ravnati drugače. Povod za njegove izjave je bilo medijsko razkritje o tem, da so si identitarci in funkcionarji FPÖ v Linzu delili neko hišo. V vili, ki je v lasti študentskega združenja, povezanega z FPÖ, so bivali tudi člani lokalne identitarne organizacije.

Podkancler in vodja FPÖ Strache je sicer že prejšnji teden skušal pomiriti ozračje. Poudaril je, da nima FPÖ nobene zveze z identitarnim gibanje in da identitarci v svobodnjaški stranki ne smejo imeti nobene funkcije.

Kanclerjeve izjave predstavljajo udarec za svobodnjake, ki skupaj z ljudsko stranko vladajo od konca leta 2016 in se skušajo, predvsem pred bližnjimi volitvami v Evropski parlament, prikazati kot dostojna in častna stranka.