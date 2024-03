Poslanca SDS Alenka Helbl in Branko Grims pa menita, da predlog zagotavlja dodatno varstvo otrok, ki ga je država dolžna zagotavljati otrokom skladno z ustavo, deklaracijo o otrokovih pravicah in drugimi temeljnimi akti, ki varujejo varstvo pravic otrok in mladostnikov, sta predstavila na novinarski konferenci.

Grims namreč meni, da se danes nad otroki izvaja "ideološka propaganda LGBT in kulturnega marksizma", kar je po njegovem mnenju "odvraten zločin". Po ustavi namreč otroci uživajo posebno varstvo, nihče pa ni ranljivejši od otroka, meni.

Dopolnitev kazenskega zakonika je po njihovem mnenju potrebna, ker se pojavlja vedno več vsebin, povezanih s prikazom spolne disforije, tj. neskladja med biološkim spolom in spolno identiteto posameznika. Gre za neprimerne vsebine, ki kot take predstavljajo tudi samovoljno in nezakonito vmešavanje v zasebno življenje otroka, družino in dom, in za vsebine, ki presegajo otrokovo starost in zrelost, menijo. Zato je dolžnost države, da varuje otroke in mladostnike pred takšnimi vsebinami, ki so neprimerne za njihov razvoj, izpostavljajo.

"Treba je zagotoviti okolje, ki omogoča zdravje in razvoj otrok," je poudarila Helblova in opozorila, da je treba težavam otrok pozorno prisluhniti in ravnati v posamičnih primerih odgovorno, "ne pa spodbujati propagande za spremembo spola, ki prinaša nepopravljive posledice". Ob tem je pozvala vse starše, da so pozorni, kaj se dogaja z njihovim otrokom, "da ga ne označimo, 'ah, to je samo modna muha', ker morda pa ni". "Mi smo družba, mi smo tisti, ki smo z otrokom najbolj v stiku, to so starši, vzgojitelji, učitelji, tisti, ki morajo to prepoznati in se o tem seveda z otrokom, pa tudi v razredu in v kakšnih skupinah pogovarjati," je sicer priznala Helblova.