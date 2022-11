Slovenija ima novo perspektivno kuharsko mojstrico

"Slovenija ima novo bodočo perspektivno kuharsko mojstrico in ambasadorko regionalne hrane in raznolikosti," so sporočili iz BIC Ljubljana. Njihova študentka Špela Kuhel, ki obiskuje Višjo strokovno šolo, program gostinstvo in turizem, se je namreč pretekli konec tedna udeležila tekmovanja mladih evropskih kuharskih mojstrov The European Young Chef Award in tam zasedla izvrstno drugo mesto.

Na tekmovanju je mlada kuharska mojstrica predstavila inovativni recept cvičkove obare s sodobnimi tehnikami priprave, navdih je črpala iz vseh specifičnih sestavin, uporabljenih v tradicionalnem receptu.

Veselje do gastronomije in kuhanja je strast Špele Kuhel že od mladih nog, saj je odraščala na kmetiji in pomagala pri kuhanju svoji babici in mami.

Njeno vodilo je, da pri pripravi različnih jedi rada vključuje tradicijo, torej kulinarično dediščino Slovenije, zlasti Dolenjske, osrednje Slovenije in Bele krajine, lokalne, sezonske sestavine, in si prizadeva upoštevati pravila trajnosti. Meni, da je za vsakega odličnega kuharja izjemno pomembno, da najprej pozna osnove kuhanja in kulinarično dediščino svoje države, lokalne sestavine, nato pa še značilnosti različnih svetovnih kuhinj.

